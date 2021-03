Nu-i sperie creșeterea zilnică a cazurilor noi de COVID-19. Mai mulți moldoveni, surprinși fără mască de protecție

”Șase troleibuze pe rută merg. Foarte greu. Noi suntem la spital, lucrăm cum să ne ducem.””Este doar o rutieră, nici nu vreau să vorbesc”.”Cam e cu frică, dar nu-i încotro. Toți se poartă așa și facem și noi.- Dar de ce nu purtați masca corect?- Nu mă pot răsufla normal.””- De ce luați pasageri prea mulți?- Eu îi urc sau ce? Ei singuri se urcă.- Păi, dumneavoastră ați depășit cu mult numărul? Suntem în pandemie, dumneavoastră nu respectați decizia!- Să-i dăm jos?””Ei se urcă. Ce să le fac eu doamnă?- De ce nu le explicați oamenilor ca să nu se urce?- Nu am dreptul. Cum să fac asta?”.”- De ce ați luat atât de mulți pasageri?- Că e o singură rutieră pe tot satul... ””- Unde vă este masca de protecție?- Este în buzunar, dar...- De ce nu ați purtat-o până acum?- Nu am dovedit s-o pun. ””- De ce nu purtați mască?- Am pus-o, dar am scos-o”.”- De ce nu purtați mască?- Acuma am luat pește și am scos-o. Vă spun că o secundă am luat..””- De ce nu purtați masca corect?- Of, da nu mă filmați! Cum nu-i corect?- Acum ați pus-o, după ce am făcut observație.””- De ce nu purtați masca corect? De ce până acum nu ați purtat-o corect?- Am băut apă. Acum am băut tabletă cu apă și iaca am pus-o”.”- Am băut un ceai domnișoară. Am luat sticla ce nu ați văzut. Ce as beau pe nas?””Eu sunt cu șoferul, n-am călători.- Dar așa o purtați?- Clar lucru. Și dezinfectant avem. Nu ne temem noi de amenzi, noi ne facem datoria noastră ca lumea să fie protejată. ””Eu îmi bat capul de sănătate, amenzile nu contează.”