"Nu-i periculos e de casă": Carne, ouă şi produse lactate vândute pe marginea drumului, pe caniculă

Carne, ouă şi produse lactate vândute pe marginea drumului, pe caniculă şi în praf. Aceste este tabloul zilnic surprins pe diferite străzi ale Capitalei. Comercianţii spun că produsele sunt din gospodăriile proprii.



"Lactate avem, tot al nostru, munceala noastră venim aici şi o vindem. Am venit la ora 11 stau 3,4 ore. Mulţi sunt ai mei cumpărătorii şi cumpără. Rămâne 2-3 kg şi stau"



Chiar dacă ştiu că încalcă legea, comercianţii spun că aceasta este singura lor sursă de venit.



"Aici avem două bucăţele de brinză. Da nu-i periculos îi de casă şi nu adusă, da îi a noastră."



"Cât timp staţi aici? Aici stăm patru, cinci ore şi vindem tot, 10,9 boţuri. Poliţia vine pe aici? Vine şi ne fugăreşte şi ne amendează şi iar tot aşa."



Pentru a face faţă temperaturilor ridicate, unii dau dovadă de ingeniozitate.



"Uitaţi-vă ce frigider am eu. puteţi să mi-l arătaţi. Uitaţi-vă, totul este curat. Câte găini vindeţi pe zi 2-3 ore."



Cumpărătorii spun că pe marginea drumului preţurile sunt mai accesibile decât la piaţă sau supermarket.



"Mă uit după vânzător şi după marfă"



"Femeia aceasta de la care luăm lactate şi are clienţii ei. Eu singură cumpăr de la ea şi are şi brânză dar laptele ce-i de gustos. Din magazin nu cumpăr. Ce mai cumpăraţi pe lângă lactate? Ouă cumpăr de casă. "



Specialiştii îndeamnă oamenii să nu cumpere produse de pe marginea drumului, mai ales că lactatele, carnea şi ouăle se alterează foarte repede.



"Acum mai avem şi insectele care sunt transmiţători de infecţii şi aceste infecţii îşi mai fac treaba loc, riscurile sunt mult mai mari. Avem riscuri de toxi alimentare, risc de malatii diareice acute. Primele simtome sunt greţurile voma, scaunul lichid, Febra slăbiciunile fenerală", a spus nutriţionistul, Luminiţa Suveică.



Medicii spun că produsele alimentare trebuie cumpărate doar din locuri autorizate.