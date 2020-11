"Nu există câini care nu pot fi dresaţi". Află povestea lui Ghenadie Rotaru, de 30 de ani dresor de câini

Ghenadie Rotaru e dresor de câini de 30 de ani, iar meseria nu mai are secrete pentru el. Era adolescent când a înţeles că această meserie îl reprezintă."Eu m-am bucurat enorm de însăşi rezultatul meu şi am spus că vreau să cunosc şi mai multe, şi mai multe despre, pentru că mi-a fost ceva interesant ca un animal a făcut nişte lucruri pe care am vrut eu să le facă."Pentru Ghenadie nu există câini care nu pot fi dresaţi. Importante sunt cunoaşterea limbajului canin şi folosirea unei metode individuale pentru fiecare patruped."Diferenţa între câini este numai temperamentul şi caracterul. Eu mă strădui să folosesc metode motivaţionale cât şi cea combinate, pentru că numai prin motivaţie trebuie să motivezi câinele ca să-ţi acorde atentie, interes."Deşi este pandemie, dresorul spune că nu i-a fost afectată meseria, iar datorită internetului îşi poate continua orele şi online. De aproape un an, o dresează pe Emmy, un Border Collie, despre care se spune că este cea mai inteligentă rasă de câini.Ghenadie Rotaru este specialist principal la Centrul Chinologic al Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova şi a scris şi o carte de dresaj cu sfaturi pentru cei care lucrează în domeniu şi nu numai pentru ei.