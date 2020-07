Nu bea apă şi nu consumă carne de aproape 3 ani. Ce spun medicii despre starea de sănătate a invitatului emisiunii "U vseh na vidu"

Anul trecut, uimea telespectatorii emisiunii "U vseh na vidu" de la Prime, unde declara că nu bea deloc apă şi nu consuma carne de aproape trei ani. Între timp, a aflat cu stupoare că are serioase probleme de sănătate. Anatolie Neagu susţinea în septembrie 2019 că pentru a se hidrata, consuma foarte multe fructe.



- Știm că nu ați băut apă aproape trei ani. Poate începeți de astăzi? Sperăm ca rezultatele analizelor să vă sugereze revenirea la un mod normal de viață, sperăm să reîncepeți să beți apă ca ceilalți oameni.

- Cred că oricum am să rămân pe calea mea și voi merge în continuare în aceeași direcție.

- Vom afla pe parcurs.

Emisiunea de atunci a stârnit controverse şi un val de comentarii sceptice. Am decis să verificăm sinceritatea declarațiilor lui Anatolie și i-am propus o analiză medicală completă. După investigaţii, Anatolie Neagu a fost invitat din nou în emisiune.

Verdictul testelor a fost surprinzător pentru invitatul emisiunii: disfuncţii ale sistemului cardiovascular, ale rinichilor şi ficatului.

Iar specialiştii spun că, în cel mult jumătate de an, nu îl vor mai putea ajuta. Medicul însă pune la îndoială faptul că invitatul emisiunii nu bea deloc apă.

"El, într-adevăr, bea foarte puține lichide, dar nu cred că a renunțat totalmente la apă. Totuși, 80 la sută din organismul nostru este apă. Dacă organismul ar fi total lipsit de apă, atunci am avea un alt tablou. Este adevărat că nu consumă proteine. Faptul acesta este confirmat de epuizarea hepatică și de reducerea considerabilă a masei musculare".

Chiar şi aşa, Anatolie nu vrea să renunțe la stilul său de viaţă şi refuză să pună în gură chiar şi o picătură de apă.

"Știți, acum după ce am aflat rezultatele analizelor, am să fac unele schimbări în alimentaţie. Dar oricum, am să rămân și am să merg pe calea mea", a spus invitatul emisiunii, Anatolie Neagu.

Emisiunea "U vseh na vidu" este difuzată la Prime în fiecare vineri de la ora 20:00.