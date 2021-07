Nu au pe cine să vaccineze. Puțini profesori au venit la maraton să se imunizeze împotriva COVID-19

Dacă la alte maratoane de vaccinare oamenii stăteau la rânduri pe kilometri întregi, astăzi, la maratonul organizat pentru cadrele didactice din Chişinău puteai să numeri pe degete profesorii care veneau la imunizare. Centrul Municipal de Vaccinare şi-a deschis posţile la ora 8:00 dimineaţa. În trei ore, doar 20 de cadre didactice s-au prezentat.

Angela Lavric a decis să se imunizeze pentru a începe noul an şcolar în siguranţă: "Trebuie să contactez cu copii. Eu predau muzica şi întotdeauna sunt în preajma copiilor".



Responsabilii din domeniul sănătăţii recunosc că se aşteptau la un număr mai mare de persoane.



"În prima zi de maraton au fost vaccinaţi peste 500 de persoane. Cel mai solicitat vaccin a fost Pfizer. 400 de persoane au solicitat vaccinul Pfizer. Avem în stoc vaccinul Johnson & Johnson în valoare de o mie de doze, AstraZeneca, Sinopharm şi Pfizer", a declarat Cristina Boclinca, şeful Centrului Municipal de Vaccinare.



Unii dintre cei vaccinaţi astăzi la Centrul Municipal de Vaccinare spun că au avut COVID-19 şi vor să se protejeze de o nouă infectare:



"Eu am fost bolnav în decembrie, iar acum dacă mai sunt şi alte tulpine îmi fac griji. Mai bine mă vaccinez".



"Am depăşit COVID-ul relativ uşor. Am stat acasă, am avut febră. Am fost anunţaţi că ar fi bine să ne vaccinăm. Ca să stopăm pandemia, trebuie să fie vaccinaţi 70%".



Potrivit autorităţilor municipale, în Chişinău, din cei 13 mii de angajaţi din învăţământ, peste 50% s-au vaccinat deja.