Nu au frică de COVID-19. Jucătorii Vllazniei nu au fost testaţi pentru noul coronavirus înainte de reluarea antrenamentelor

Au reluat antrenamentele, însă fotbaliştii nu au fost testaţi de către club pentru coronavirus! Este cazul jucătorilor moldoveni Eugen Sidorenco şi Maxim Cojocaru legitimați la gruparea Vllaznia din orașul albanez Scutari. Înaintea reînceperii procesului de pregătire sportivilor doar li s-a măsurat temperatura ca să se vadă dacă nu au febră.

"Nu am fost testaţi la coronavirus. Ni s-a măsurat febra şi am început să ne antrenăm. Nu am avut parte din practica altor campionate, unde jucătorii efectuează teste", a spus Eugen Sidorenco.

"Internaționalul" Eugen Sidorenco recunoaşte că nu este foarte convenabil să te pregăteşti în asemnea condiţii, însă nu are încotro.

"Persistă puţină frică, dar nu avem probleme cu coronavirusul în regiunea noastră. Se depistează câte două cazuri de infectare pe zi. Totuşi, mă feresc de aşa ceva", a menționat Eugen Sidorenco.

Până la întreruperea campionatului albanez, Vllaznia se afla pe locul 8, clasare ce duce la barajul pentru evitarea retrogradării. Scopul primordial al echipei din Scutari pentru acest an este de a rămâne în prima divizie.

"N-aş zice că în competiție ar fi echipe ce sunt mult peste altele. Valoarea adversarilor este practic aproximativ aceeași. De obicei, cine marchează primul, acela obţine victoria. Probabilitatea este de vreo 90 la sută. Echipele prestează un stil de joc mai atletic, se bazează mai mult pe forță", a afirmat Eugen Sidorenco.

Contractul mijlocaşului moldovean expiră la finalul acestui an. Totodată, nu este exclus orice scenariul în următoarea perioadă de transferuri.

"Am o înţelegere, potrivit căreia contractul meu poate fi reziliat de comun acord în vară. Dacă totul va fi bine din punct de vedere financiar, atunci aş rămâne până în decembrie. Apoi vom vedea", a spus Eugen Sidorenco.

Eugen Sidorenco are 31 de ani şi este discipolul clubului Zimbru Chişinău. Pe lângă clubul "galben-verde", el a mai fost legitimat la Milsami Orhei, la cluburile ruseşti Tom Tomsk şi Himik Dzerjinsk, a jucat pentru formaţia israeliană Hapoel Nof HaGalil, dar și în fotbalul românesc, la Poli Timişoara.

Pentru echipa naţională a Republicii Moldova el a jucat 35 de meciuri şi a înscris 7 goluri, fiind unul dintre cei mai buni marcatori ai "tricolorilor".