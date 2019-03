Nu au cu ce se ÎMBRĂCA. Motivul pentru care NASA anulează prima misiune cu echipaj exclusiv feminin

„În seara asta ieșim în spațiu, dar noi cu ce ne îmbrăcăm?”

Cam așa ar putea să se desfășoare discuțiile între femeile astronaut de la NASA, după anunțul că Agenția oprește prima misiune cu echipaj exclusiv feminin din cauză că nu are costume de mărimea potrivită.

E clar acum că fetele nu ies din casă, dacă nu le vin bine hainele.

Vorbind serios, reprezentanții NASA spun că sunt mult mai puține astronaute decât astronauți și prin urmare și mult mai puține costume. După mai multe misiuni în spațiu unele astronaute au constatat că au nevoie de un costum mai mare deoarece microgravitația le-a lungit corpul.

S-a întâmplat de exemplu în cazul lui Anne McClain care spune că este cu 5 cm mai înaltă din cauza ieșirilor în spațiu, iar modificările care trebuie făcute la costumul ei sunt foarte costisitoare.

Pe 29 martie, Anne McClain ar fi trebuit să facă echipă cu Christina Koch în prima misiune în spațiu cu echipaj format exclusiv de femei.

Ele aveau misiunea de a ieși din stația internațională ISS pentru a instala noi baterii. În trecut, în astfel de misiuni au participat fie echipe formate exclusiv din bărbați, fie echipe mixte.

Potrivit Reuters, prima femeie care a luat parte la o misiune de întreținere în spațiu a fost cosmonauta sovietică Svetlana Savitskaya în urmă cu 35 de ani. Mai bine de 500 de persoane au fost în spațiu de-a lungul timpului, dar doar 11% dintre acestea au fost femei.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu