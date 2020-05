Nu au computere sau acces la Internet. 20.000 de elevi și 3.000 de profesori din țară nu pot face lecții online

Anunţul a fost făcut de ministrul Educaţiei, Igor Şarov, în cadrul emisiunii " Publika Report". Oficialul a dat asigurări că autorităţile locale au identificat alte modalităţi de realizare a învăţământului de la distanţă."Aduce sarcinile la poarta elevului, ele sunt preluate de către părinte, date elevului, elevul le dă părintelui şi părintele le aduce înapoi la poartă şi sunt preluate. Sau prin poştă, ori prin alte forme", a declarat ministrul Educației.Ministrul Educaţiei spune că problemele ar putea fi soluţionate cu ajutorul unui grant oferit de Fondul de Multiplicare al Parteneriatului Global pentru Educație. Dar pentru a fi accesat, este nevoie şi de contribuţia financiară a statului."În cazul în care putem identifica suma de 15 milioane de dolari, spre exemplu, donatorii plus eforturile statului, noi am putea primi cinci milioane sub formă de grant care tot ar putea fi utilizaţi pentru soluţionarea acestor probleme", a precizat ministrul Educaţiei, Igor Şarov.În total, în şcolile din ţară sunt aproximativ 330 de mii de elevi şi 28 de mii de cadre didactice.