Nu au bani de rechizite sau de haine pentru noul an şcolar. Unii copii lucrează cu ziua pentru a-şi cumpăra cele necesare

În localitatea Sineşti din raionul Ungheni, pentru zeci de copii, noul an şcolar înseamnă doar griji."Nu avem niciun salariu, eu sunt văduvă. Primesc 400 de lei pe el şi gata, că el e fără tată. - Cum vă descurcaţi la doi cu 400 de lei pe lună? - Dar cum ne descurcăm, ne mai ducem cu ziua la lucru, ce să facem", a spus o femeie.Băiatul, care este clasa a şaptea, are o singură pereche de încălțăminte şi câteva caiete. Mama lui nu şi-ar fi permis să îi cumpere nici atât, dacă băiatul nu ar fi muncit cu ziua prin sat." - Ghiozdan nou pentru şcoală ai? - Nu am. - Şi cu ce ai merge la şcoală? - Cu ghiozdanul de anul trecut", a menţionat un băiat.Altă locuinţă, o altă dramă. O femeie creşte de una singură două fete cu doar 1200 de lei din indemnizaţii. Abia a reuşit să cumpere patru caiete, patru pixuri, iar celei mici o pereche de pantofi noi."Nu lucrez nicăieri, cât mai merg la construcţii cu ziua sau mă mai duc să vopsesc, că am rămas fără soţ, de doi ani a decedat", a spus femeia.Majoritatea copiilor cu care am stat de vorbă ne-au spus că se mulţumesc cu puţinul pe care îl au, deşi şi-ar dori o haină sau încălţăminte nouă:"- Ce ţi-au cumpărat părinţii de şcoală? -Caiete, învelitori, agendă. -Ţi-ai mai fi dorit şi altceva să-ţi cumpere? -Clei, foarfece, album"."Mi-au cumpărat părinţii adidaşi şi pantaloni de sport. - Şi doar atât ţi-ai cumpărat? - Da. - Mai mult nimic? - Nu. - În rest, mergi în hainele de anul trecut? - Da. - Îţi mai vin? - Puţin".Situaţia copiilor i-a sensibilizat pe mai mulţi agenţi imobiliari din Capitală care au pus bani şi au cumpărat 75 de ghiozdane pline cu rechizite pentru elevii de la sate."-Ţi-ai cumpărat un ghiozdan anul acesta sau încă nu ? - Încă nu. - Acesta e primul ghiozdan? - Da", a spus o copilă."Cel mai important aspect din viaţa noastră este dezvoltarea, iar cea mai importantă etapă este cea de la şcoală unde copiii se pot dezvolta, iar acest aspect nu trebuie omis. Sper că din toţi cei pe care i-am ajutat, cel puţin viaţa unui elev să se schimbe şi să obţină rezultate bune la şcoală", a declarat Alexandr Redmond, agent imobiliar.