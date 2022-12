Nu au acces la condiţii decente de studiu. Peste 160 de elevi din Cigîrleni, nevoiţi să înveţe în grădiniţa din sat

Nu au acces la condiţii decente de studiu şi învaţă pe ture. Este vorba despre peste 160 de copii din satul Cigîrleni, Ialoveni. De zeci de ani, în localitate lipseşte o instituţie de învăţământ, iar copiii sunt nevoiţi să înveţe în grădiniţa din sat. Învățătorii, dar şi părinţii spun că au ajuns la limita disperării şi că nu mai au putere să bată la uşile autorităţilor pentru a cere ajutor şi pentru a fi auziţi.

Şcoala din Cigîrleni a fost avariată cu zeci de ani în urmă din cauza unui cutremur. De atunci, toţi elevii învaţă într-un bloc al grădiniţei din sat.

"Activăm în două schimburi, avem 164 de elevi şi 18 cadre didactice. Lecţiile încep la ora opt dimineaţa şi se termină la ora 18:30 seara. Deci, este foarte obositor atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. Este cam complicat pentru copii, pentru că la o oră târziu ajung acasă şi oricum trebuie să se pregătească pentru a doua zi de lecţii. S-au înaintat demersuri la nivel raional, chiar şi central, dar nu avem niciun rezultat", a spus ANGELA EREZANU, directorul gimnaziului din Cigîrleni.

Directorul gimnaziului spune că de la an la an în sat se nasc tot mai mulţi copii şi creşte numărul micuţilor care urmează să fie înscrişi la şcoală.

"Numărul copiilor la noi în localitate este în creştere de la an la an, ceea ce ne bucură foarte mult. Pentru anul viitor avem solicitări, peste 30 de elevi în clasa întâi", a declarat ANGELA EREZANU, directorul gimnaziului din Cigîrleni.

"Toaleta gimnaziului este în curte, iar la aceste lavoare, instalate în colț, elevii își spală mâinile. Mai mult, acesta pare a fi un hol, dar, de fapt, așa arată cantina improvizată în care mănâncă copiii din Cigîrleni. Mesele au fost aranjate lângă geamuri, iar elevii sunt nevoiți să se înghesuie in acest spațiu extrem de mic", a menționat DANIELA BARANOVSCHI, jurnalist.

Elevii nu au sală de sport, iar orele de educaţie fizică se fac afară chiar şi atunci când este frig. Biblioteca şcolii este într-o cameră care cândva a fost, de fapt, o toaletă, iar de laboratoare pentru lecţiile de fizică sau chimie nici vorbă. În 2014 în sat a început construcţia de la zero a unei şcoli. Bucuria localnicilor, însă nu a durat prea mult. Din lipsă de bani clădirea a rămas nefinalizată.

"Cred că la fiecare pas pomenim despre şcoala nouă. De prin anul 1990 tot aşteptăm şcoală. Mai aveam zece ani până la pensie şi spuneam că voi reuşi, pe urmă cinci. Acum am cinci ani după pensie şi deja cred că nici nu va mai fi", a spus EUGENIA ODAGIU, profesoară de clasele primare.

"Când s-a început construcţia, toţi eram bucuroşi. Satul întinereşte, tinerii construiesc, fac case, nasc copii. În atâţia ani mereu am sperat că va fi o şcoală cu toate comodităţile. În perioade electorale cei ce candidau la funcţia de parlamentari umblau, făceau agitaţie şi mereu ne ungeau pe suflet cu speranţa că vom dispune şi noi de o şcoală", a declarat EUGENIA ŢURCANU, profesoară de fizică.

"- Condiţiile sunt mai grele, dar cred că dacă se doreşte se învaţă oriunde. În septembrie am început cariera mea aici în sat.

- Dar ce v-a motivat?

- Îmi plac mult copiii, îmi place să lucrez cu ei. În şcoală am început acum, dar ca practică am mai mult timp lucrat cu copiii", a menționat ION UNGUREANU, profesor de clasele primare.

Părinţii spun că lecţiile sunt obositoare din cauza orei târzii la care încep:

"După masă erau obosiţi când veneau la lecţii. Seara veneau târziu, plini de glod. Este greu şi pentru părinţi şi pentru copii. Se spune că speranţa moare ultima, dar şi foştii profesori cu speranţă au predat şi că vor fi în şcoală nouă, dar din păcate deja mulţi dintre ei sunt decedaţi şi nu se mai predă în şcoală nouă".

Preşedintele raionului Ialoveni, Mihail Silistraru, ne-a spus că autorităţile locale urmează să elaboreze un nou proiect pentru a stabili costul lucrărilor de finalizare a şcolii. Ulterior, aceştia se vor adresa autorităţilor centrale pentru a primi finanţarea necesară.