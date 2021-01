Nu a ţinut nici până la prima ninsoare. Marcajul rutier a dispărut de pe unele străzi din Capitală înainte să vină primăvara. Şoferii se orientează cu dificultate şi uneori sunt nevoiţi să frâneze brusc, pentru că trecerile de pietoni abia se mai văd în unele locuri.



În luna mai, pe strada Puşkin a fost aplicat marcaj rutier de culoare galbenă pentru a delimita singura bandă pentru transport public din oraş. Acum, benzile nici nu se mai văd. Vopseaua s-a şters, iar şoferii se orientează doar după indicatoarele rutiere.



"E complicat să conduci că nici nu înţelegi pe ce bandă stai. Chiar dacă se face o fotografie pe radar sau pe camerele de supraveghere, nici nu înţelegi dacă ai încălcat sau nu ai încălcat."



"Probleme o să aibă cei de la poliţia rutieră, pentru că nu o să aibă pârghii să poată aplica amenzi. Pentru şoferi, asta nu contează. "



"Eu nu am observat, nu am nicio problemă cu asta. "



Aceeaşi situaţie este şi pe alte străzi din Capitală.



"E foarte rău, nu se vede. E greu de circulat. "



"Marcajul ca marcajul, când drumurile se vor repara la timp, dar marcajul clar că e o problemă mare. Nu că vopsea mai bună, dar ar trebui la timp aplicat marcajul. Dacă ar fi aşa, ar fi foarte bine. "



Anul trecut, aplicarea marcajului în Capitală a început la sfârşitul lunii aprilie. Autorităţile au cumpărat 70 de tone de vopsea din Bulgaria pe care au plătit 13 milioane de lei. Responsabilii spun că vopseaua ar fi bună, lucru confirmat şi de testele de laborator. Problema ar fi de fapt alta.



"Nu reuşim să aplicăm marcajul rutier de două ori pe an, deoarece activăm cu patru mecanisme, două pentru marcaj longitudinal şi două pentru treceri de pietoni. Acestea sunt din anii 2003, 2006, dacă nu mă înşel, adică sunt uzate", a spus SERGIU TOMIŢĂ, administratori interimar Întreprinderea Municipală "EXDRUPO"



Anul acesta, regia "EXDRUPO" va mai cumpăra două utilaje. În 2021, pentru aplicarea marcajului rutier şi a indicatoarelor pe drumuri sunt prevăzute 30 de milioane de lei. Licitaţia pentru cumpărarea vopselei va fi anunţată luna aceasta, iar lucrările ar trebui să înceapă cel târziu în martie.