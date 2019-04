Nowitzki şi Wade spun "ADIO!". Sportivii şi-au anunţat aproape concomitent retragerea

foto: publika.md

Două nume mari din liga profesionistă nord-americană de baschet - Dirk Nowitzki și Dwyane Wade - și-au anunțat aproape concomitent, retragerea.



Dirk Nowitzki, baschetbalistul clubului Dallas Mavericks, şi-a anunţat retragerea din sportul de performanță la vârsta de 40 de ani. Neamţul a jucat 21 de sezoane pentru echipa din statul Texas şi este al şaselea cel mai bun marcator din toate timpurile în NBA.



Nowitzki a cucerit titlul cu Dallas Mavericks în 2011 şi a fost declarat "cel mai valoros jucător" al seriei finale din acel an.



Partida cu Phoenix Suns a fost ultima pentru Dirk Nowitzki în faţa propriilor suporteri. El a reușit să înscrie 30 de puncte, iar Mavericks au câștigat partida cu scorul de 120-109.



În acest an echipa texană nu a prins faza play-off, fiind la moment pe locul 12 în clasamentul Conferinţei de Vest a ligii nord-americane de baschet profesionist.



"Am luat această decizie în urmă cu câteva zile. Nu eram sigur, dar asta trebuia să se fi întâmplat mai demult. M-am chinuit în acest an cu piciorul accidentat, ceea ce nu este un secret pentru nimeni. În aceste condiţii nu este posibil să joci la un nivel înalt toate cele 82 de partide din cadrul sezonului regulat."



Și Dwyane Wade de la Miami Heat a dat ultima reprezentaţie în faţa suporterilor echipei din statul Florida. El îşi încheie cariera la vârsta de 37 de ani. Heat a dispus cu 122-99 de Philadelhia 76'sSeventy-Sixers, iar Wade a fost cel mai bun marcator, reuşind tot 30 de puncte.



Wade a jucat 15 ani în cel mai tare campionat de baschet din lume. A debutat la Miami Heat, unde şi-a petrecut 13 ani, a continuat cu câte un sezon la Chicago Bulls şi Cleveland Cavaliers pentru ca, la final de carieră, ultimul sezon să şi-l petreacă acolo, unde a început: la Miami.



El este triplu campion în NBA şi a fost nominalizat drept MVP-ul finalei câştigate cu Miami Heat în 2006.



La fel precum Dallas Mavericks, și Miami Heat a ratat în acest sezon calificarea în play-off, aflându-se la moment pe locul 10 în clasamentul Conferinţei de Est.