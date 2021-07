Novak Djokovic s-a calificat automat la Turneul Campionilorб după ce a triumfat la Wimbledon

După ce a triumfat la Wimbledon, Novak Djokovic s-a calificat automat la Turneul Campionilor. Tenismanul sârb a stabilit și un record - este pentru prima dată când un jucător își asigură prezența la această competiție atât de devreme.Performanța se datorează evoluțiilor superbe ale sportivului sârb din în acest an. "Nole" a mai câștigat în 2021 turneele de Mare Șlem de la Australian Open și Roland Garros, dar și o competiție ce a avut loc la Belgrad.Un alt tenismen care ar putea obține calificarea la Turneul Campionilor este grecul Stefanos Tsitsipas, numărul 4 ATP, care în acest an a triumfat la Monte Carlo și Lyon, a fost semifinalist la Australian Open și finalist la Roland Garros.Turneul Campionilor se desfășoară anual, începând cu 1970. La competiție participă cei mai buni 8 tenismeni ai lumii. Djokovic l-a câștigat de 5 ori, ultima dată în 2015.Anul trecut trofeul a fost obținut de rusul Daniil Medvedev. Ediția din acest an va avea loc în Italia, la Torino, în perioada 14 - 21 noiembrie.