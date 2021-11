Novak Djokovic l-a învins pe Daniil Medvedev în finală la Paris

Tenismanul sârb Novak Djokovic și-a luat revanșa în fața rusului Daniil Medvedev pentru înfrângerea din finala turneului US Open. „Nole” l-a învins pe rivalul său în ultimul act al Masters-ului de la Paris cu 4-6, 6-3, 6-3.



Partida a durat două ore și 16 minute. Liderul mondial a câștigat 79 la sută din punctele jucate cu primul serviciu și a salvat 7 mingi de break ale adversarului. Astfel, Djokovic a cucerit trofeul de la Paris pentru a 6-a oară.

„Devine o rivalitate grozavă. În acest an, am jucat cu Medvedev în trei finale, la Australian Open, la US Open și aici la Paris. Toate trei partide au fost incendiare. Astfel, încercăm să vedem cine e mai bun dintre noi. Este asemănător cu ceea ce am simțit în confruntările cu Nadal și Federer”, a menţionat Novak Djokovic.

Grație prestației de la Paris, Novak Djokovic va încheia anul pe primul loc în clasamentul mondial. Sârbul o va face pentru a 7-a oară în carieră și va stabili un nou record, depășindu-l pe legendarul Pete Sampras.

Pe lângă trofeu, Djokovic va încasa 336 de mii de euro. Medvedev se va consola cu 187 de mii.