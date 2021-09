Novak Djokovic este la un pas de a deveni cel mai titrat tenismen din istoria turneelor de Mare Șlem. Jucătorul sârb s-a calificat în finala de la US Open, după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2."Nole" s-a revanșat, astfel, în fața lui Zverev pentru înfrângerea suferită la Tokyo, la Jocurile Olimpice, care i-a redus șansele de a câștiga Golden Slam-ul în acest an. Partida de pe "Artur Ashe Stadium" din New York a durat 3 ore și 33 de minute."Voi juca cu inima, sufletul și trupul în finală. Voi juca de parcă este ultima partidă din cariera mea."Dacă va deveni campion la US Open, Djokovic va obține al 21-lea titlu de Mare Șlem și va urca pe primul loc în clasamentul all-time, depășindu-i pe marii lui rivali, Roger Federer și Rafael Nadal.În finală, Djokovic îl va înfrunta pe rusul Daniil Medvedev. Acesta s-a impus clar în fața canadianului Felix Auger-Aliassime, scor 6-4, 7-5, 6-2.La meciuri directe, Novak Djokovic conduce cu 5-3 în fața lui Daniil Medvedev. În acest an, ei au disputat finala de la Australian Open, iar sârbul a câștigat acea partidă în trei seturi.