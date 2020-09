Tenismenul sârb Novak Djokovic a fost descalificat de la turneul de Mare Şlem de la US Open. În partida cu spaniolul Pablo Carreno Busta din optimile de finală ale competiției, liderul mondial, a lovit cu mingea un arbitru de linie. Faza s-a produs la scorul de 6-5 pentru sportivul iberic, în primul set.Femeia a căzut la pământ, iar jucătorul a venit să vadă cum se simte.După o discuție cu arbitrul principal, Soeren Friemel, sârbul a fost ulterior exclus din competiție.Djokovic a părăsit apoi arena fără să mai susţină obişnuita conferinţă de presă de la finalul meciului, iar apoi şi-a cerut scuze pentru gestul său, într-o postare pe contul său de Instagram. El a mai scris că: "Întreaga situație m-a făcut să fiu foarte trist şi să simt un gol pe dinăuntru. M-am interesat cum se simte arbitrul de linie, iar organizatorii turneului mi-au transmis că, slavă Domnului, se simte bine. Îmi pare extrem de rău pentru că i-am cauzat un astfel de stres. (...)"În timpul disputei Nole a mai avut un gest asemănător, doar că nu a nimerit pe nimeni, când a lovit panourile publicitare.Djokovic era principalul favorit la câştigarea turneului de la US Open. De-a lungul carierei, sportivul a triumfat de 3 ori la turneul de la New York.Până la confruntarea cu Pablo Carreno Busta, sârbul a câștigat 29 de partide la rând.