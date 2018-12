Novak Djokovic a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2018

foto: publika.md

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2018.



"Nole" a ieşit învingător în cadrul anchetei la care au participat 23 de agenţii de presă de pe "bătrânul continent". Djokovic, care a câştigat în acest an două turnee de Mare Şlem, Wimbledon-ul şi US Open-ul, a acumulat 145 de puncte.



Astfel, el l-a devansat pe fotbalistul Luka Modric. Croatul a câştigat în acest an Liga Campionilor cu Real Madrid şi a jucat finala Campionatului Mondial cu reprezentativa Croaţiei. La începutul lunii Modrici cucerise şi Balonul de Aur.



Pe locul 3 s-a clasat pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton. Britanicul a devenit pentru a cincea oară campion mondial în ”Marele Circ”.