Noul viceprimar Fadei Nagacevschi şi-a anunţat priorităţile în activitatea sa

Fadei, Nagacevschi, fostul ministru al Justiţiei, numit recent în funcţia de viceprimar al Capitalei, şi-a anunţat priorităţile în activitatea sa.

Astfel, drept acţiuni urgente, ce trebuie puse în aplicare, Nagacevschi a menţionat punerea în funcțiune a sistemului e-management, ce va ordona circuitul documentelor din cadrul administrației municipiului Chișinău. O altă prioritate este promovarea urgentă a Planului local anticorupție,

Printre alte acţiuni prioritare, punctate de noul viceprimar, se numără: consolidarea capacităților Primăriei în domeniul asistenței juridice, elaborării și avizării actelor normative, consolidarea colaborării cu structurile statului responsabile de lupta cu corupția și controlul averii și intereselor, identificarea și eliminarea din sistemul administrației publice locale a celor ce obstrucționează procesele decizionale necesare dezvoltării municipiului şi elaborarea mai multor regulamente, instrucțiuni, circulare locale în vederea asigurării previzibilității și uniformizării proceselor decizionale din cadrul primăriei.

"Celor ce se ocupă cu intrigile și încearcă să mă "piardă” în "tecucică”, pentru a mă dezafecta sau să mă atragă în lupte politice, le spun: nu vă agitați", a scris Nagacevschi pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Fadei Nagacevschi a fost numit în funcţia de viceprimar direct de către primarul general Ion Ceban, după ce Consiliul Municipal Chişinău nu a aprobat de două ori candidatura lui.

Ulterior, numirea lui Nagacevschi a fost contestată de către fracţiunea PL din CMC. Consilierii liberali au cerut anularea dispoziției de numire a lui Fadei Nagacevschi, pe motiv că nu s-au respectat prevederile legii.

"Am constatat faptul că primarul nu a respectat art 17 al. 2 din legea 136 care il obliga să vină personal la două ședinți consecutive ale CMC și să propună candidatul la funcția de viceprimar, or în cazul dat, a doua oară a fost propus de un alt viceprimar - Ilie Ceban. Reiese, că dl Fadei Nagacevschi a fost propus la funcția de viceprimar de către un alt viceprimar, în timp ce primarul se afla în concediu. În acest sens ne-am adresat Cancelariei de Stat a Guvernului RM, care este în drept să verifice legalitatea dispoziției de numire și s-o anuleze", se arată în cererea fracţiunii PL din CMC, adresată oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.