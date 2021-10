Noul sediu al Teatrului "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, nefinalizat. Care este cauza

„Noi am venit deja cu demersurile de rigoare şi am solicitat să ni se ofere un răspuns referitor la finalizarea lucrărilor și la inaugurare pentru anul 2022.”, a declarat Gheorghe Mîndru, directorul teatrului.„Noi, cât se făceau lucrări, făceam în paralel procedura de achiziții, le avem, dar nu le putem monta pentru că nu e totul gata, antreprenorul nu s-a încadrat în termeni.”, a relatat directorul.Între timp, au apărut și unele nereguli. În cadrul unui raport al Curții de Conturi s-a constatat că fotoliile, care au fost achiziționate anul trecut pentru suma de peste un milion de lei,Contabilul teatrului spune că nu cunoaște nimic despre asta și că ei nu au avut acces la numele participanților la licitație.„Noi nu am fi atras atenția la numele fondatorului dat, dar am avut contestații pe acest subiect pentru că era conflictul ăsta de interese. Noi nu am știut că există sau ar exista vreo tangență cu domnul Şarov, noi doar am optat pentru cel mai mic preț.”, a menționat contabila teatrului.Contactat telefonic, Igor Şarov a declarat că nu are nicio tangență cu agentul economic care a câștigat licitația pentru livrarea fotoliilor din sala de spectacol. Am solicitat un comentariu şi de la Primăria Municipiului Cahul cu privire la tergiversarea lucrărilor, dar nu am primit niciun un răspuns. Pentru noul, Guvernul României a oferit aproximativ 20 de milioane de lei, iar din bugetul de stat s-au alocat alte aproape opt milioane. Acum, mai sunt necesare investiții de șase milioane de lei, bani care nu au fost alocați în bugetul pentru acest an.