Noul secretar de stat la MADRM, Iuliana Cantaragiu, este nepoata unui deputat PPDA

Promovarea rudelor în funcţii importante din instituţiile de stat pare să devină o obişnuinţă în rândul reprezentanţilor guvernării. Guvernul a numit în funcție trei secretari de stat. Unul dintre aceştia este Iuliana Cantaragiu, care va ocupa fotoliul de secretar de stat la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. Aceasta este nimeni alta decât nepoata deputatului PPDA, Iurie Reniţă.

Relaţia de rudenie dintre cei doi a fost confirmată, pentru postul nostru de televiziune, chiar de către parlamentar, care însă se jură că nu are nicio atribuţie cu numirea ei în funcţia de secretar de stat.



"Nu am avut nici cea mai mică contribuţie. Am aflat şi eu din presă de faptul că a fost acceptată în calitate de Secretar de Stat. Am în cadrul Blocului ACUM puţină altă abordare decât majoritatea. Eu ştiu că era şi este membru a PAS-ului", a declarat Iurie Reniţă, deputat PPDA.



Potrivit presei, candidatura Iulianei Cantaragiu a fost propusă de către societatea civilă. Aceasta va fi responsabilă de domeniul protecției mediului și resurselor naturale, funcţie care anterior a fost ocupată de către Valentina Ţapiş, şi care la rândul ei, a fost demisă, imediat după modificarea legislaţiei de către noua guvernare.

Deputatul "ACUM" Iurie Reniţă spune că nu ascunde faptul că Iuliana Cantaragiu este nepoata sa. Cât despre numirea ei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii a aflat din presă. Totodată, Reniţă ne-a mai spus că Iuliana Cantaragiu face parte din echipa Partidului Acțiune și Solidaritate.

Am căutat-o la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii despre acest subiect, dar nu a fost de găsit.

Ceilalţi doi secretari de stat numiţi de Guvern sunt Alexandru Sonic, care va ocupa fotoliul de la ministerul Economiei și Infrastructurii, iar la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - Alexandru Voloc.

Totodată, Nicolae Eșanu şi-a dat demisia din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, Vladislav Chetrar – din funcția de director adjunct al Agenției Proprietății Publice și a fost aprobată sistarea raporturilor de serviciu din motivul expirării mandatului a lui Serghei Afanasenco – din funcția de șef al Agenției Naționale Antidoping.