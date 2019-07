Noul preşedinte lituanian a depus jurământul, promiţând un stat mai social

, scrie realitatea.net. Expert în economie, acest independent în vârstă de 55 de ani, care o înlocuieşte în funcţie pe Dalia Grybauskaite, este un nou-intrat în politică. El şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectorul bancar.Deşi preşedintele Lituaniei nu poate interveni direct în politica economică, Nauseda a promis să caute soluţii agreate de partide pentru a reduce prăpastia dintre bogaţi şi săraci, precum şi disparităţile regionale."Am vorbit pe bună dreptate de o Europă cu două viteze, dar nu am remarcat că noi am creat o Lituanie cu două viteze", a spus Nauseda în parlament după ceremonia oficială."Nu vom avea un stat-providenţă dacă ne gândim numai la noi înşine, în timp ce inegalităţile sociale sporesc", a insistat el.Gitanas Nauseda a obţinut 66% din sufragii în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din această ţară fostă sovietică de 2,8 milioane de locuitori, la capătul unei curse electorale dominate de întrebări legate de economie.Toţi candidaţii principali şi-au exprimat sprijinul ferm pentru apartenenţa ţării la UE şi la NATO, permiţând Lituaniei să se diferenţieze de curentele populiste şi eurosceptice care câştigă teren în alte state europene.Observând că veniturile a 20% dintre cei mai bogaţi lituanieni sunt de şapte ori mai mari decât veniturile a 20% dintre cei mai săraci lituanieni, Nauseda a spus că această cifră trebuie să scadă în mandatul său.În opinia sa, guvernul trebuie să îşi sporească bugetul cu încasări din taxe pentru a aloca mai mulţi bani pentru securitatea socială, sănătate, educaţie şi cultură.În materie de politică externă, Nauseda a declarat că va încerca să aprofundeze "integrarea euroatlantică, să aibă relaţii strânse cu UE şi SUA" şi să consolideze apărarea.Unul dintre cele mai critice state membre ale NATO la adresa Rusiei, Lituania este una dintre cele doar opt ţări din cadrul Alianţei care respectă obiectivul de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare.Postul de preşedinte este primul în care Gitanas Nauseda a fost ales în întreaga sa carieră.Cel mai recent, el a fost consilier al directorului celei mai mari bănci din Lituania, banca suedeză SEB.Apariţiile frecvente la televiziune în calitate de expert economic au contribuit semnificativ la popularitatea lui Gitanas Nauseda, care este căsătorit şi are doi copii.