Noul pod din Genova, care va înlocui viaductul Morandi, prăbuşit în urma unei furtuni puternice, e gata în proporție de 80 la sută

Muncitorii nu pierd nicio oră în van, mai ales că autoritățile au dat asigurări că va fi dat în exploatare în primăvara acestui an."Această construcție este foarte importantă nu doar pentru Genova, dar pentru întreaga Italie. Suntem apți să arătăm lumii că putem construi în țara noastră lucruri frumoase, calitative și să ne încadrăm în parametrii temporari și financiari", a menţionat Marco Bucci, primarul din Genova."În timp ce podul vechi era în proces de demolare am ridicat stâlpii pentru noul viaduct. Deja am finalizat această etapă. În paralel, am construit structurile paleților. Am efectuat lucrările în paralel ca să putem realiza proiectul cât mai rapid", a declarat Francesco Poma, directorul proiectului.. Zeci de mașini au căzut atunci în gol și 43 de oameni au murit după acea tragică situație. Pentru reconstrucția podului s-au alocat peste 200 de milioane de euro.