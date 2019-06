Noul ministru al Apărării fuge de răspuns. Voicu nu ştie dacă îşi doreşte retragerea trupelor ruseşti

"REPORTER: În calitate de ministru al Apărării, veţi insista pe retragerea trupelor armate ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă da, ce veţi face în acest sens? VOICU: O să analizez care este situaţia la momentul actual în Ministerul Apărăriii. O să analizez toate strategiile care au fost până acum. Toate reformele şi proiectele care au fost, cele benefice pentru ţară şi pentru cetăţeni, o să le păstrăm. Dacă nu, împreună cu colegii vom lucra asupra lor, pentru a le ajusta la situaţia creată în ţară.

"REPORTER: Nu am primit un răspuns concret, veţi face ceva ca trupele să fie retrase sau nu? VOICU: Pentru a face ceva trebuie să analizez situaţia.

REPORTER: Dar vă doriţi asta, nu consideraţi că este un pericol?

VOICU: Noi dorim binele pentru Republica Moldova, de asta se ocupă şi alte structuri. Ministerul Apărării este doar o componentă a acestei structuri care activează în acest domeniu."

Pavel Voicu, care este exponentul socialiştilor în Guvernul Maei Sandu, a declarat că are nevoie de documentare până să ia o atitudine.Ministrul nu are un răspuns chiar dacă, acum un an, Guvernul Filip a convins Organizaţia Naţiunilor Unite să adopte o rezoluţie prin care majoritatea statelor membre ONU au cerut repetat retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană.Pavel Voicu este fost poliţist şi a ajuns în vizorul opiniei publice în urma violenţelor din 7 aprilie 2009. Potrivit presei, fiind în funcţia de comisar al sectorului Botanica, Voicu ar fi fost complice la maltratarea mai multor tineri reţinuţi. Acesta a negat, însă, orice acuzaţie.