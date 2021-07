Noul antrenor al echipei Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo s-a destăinuit suporterilor

Santo a dezvăluit care este sursa de inspiraţie pentru a obţine rezultate an de an: "Inspiraţia pentru mine este staff-ul cu care lucrez. Eu cred că aceşti oameni sunt cei mai buni. Sunt plini de speranţe, sunt buni, au cele mai strălucite idei. Este un adevărat brainstorming atunci când ei discută".Antrenorul le-a mărturisit fanilor care sunt felurile de bucate preferate: "Bacalhau! Peştele cod! Aici în Anglia e vorba de peşte proaspăt, dar în Portugalia peştele este uscat şi foarte, foarte bun!"Nuno Espirito Santo a ţinut să le dezvăluie admiratorilor săi şi preferinţele muzicale: "Îmi place mult smooth jazz, îmi place mult chillout, dar şi muzica anilor '80 şi '90, doar să fie liniştită. Îmi place muzica pe care o pot înţelege".Tehnicianul a primit şi întrebări mai intime. Spre exemplu cum îşi îngrijeşte barba: "Nu e întotdeauna îngrijită. Dar oricum, îmi ia timp să o îngrijesc, mă strădui să o pieptăn foarte des. Folosesc uleiuri speciale, dar e nevoie şi de multă răbdare".Nuno Espirito Santo a antrenat în ultimii patru ani o altă formaţie engleză, Wolverhampton. El a semnat cu Tottenham Hotspur un contract valabil pe doi ani.Antrenorul va debuta pe banca tehnică a echipei londoneze deja săptămâna viitoare, când Spurs are programate două meciuri amicale. Prima partidă oficială, Tottenham o va disputa pe 15 august cu Manchester City în prima etapă din Premier League.