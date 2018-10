Noul Ambasador al SUA în Moldova, Dereck J. Hogan, a transmis un mesaj special moldovenilor (VIDEO)

Noul ambasador al SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, a sosit astăzi la Chișinău împreună cu familia sa. Hogan, care este cel de-al nouălea ambasador SUA în Moldova, a transmis un mesaj deosebit moldovenilor.

"Bună ziua, Moldova. Mă numesc Dereck Hogan şi sunt profund onorat să fiu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova într-o perioadă atât de importantă pentru relaţiile noastre bilaterale.

Din adolescenţă am ştiut că vreau să devin diplomat. În 1990 părinţii mei m-au înscris într-un program de vară pentru elevii interesaţi de afaceri externe, unde am avut ocazia să ascult doi diplomaţi americani vorbind despre contribuţia lor la încetarea Războiului Rece. În acel moment am decis să-mi concentrez studiile academice pe relaţii internaţionale, iar la 23 de ani am început cariera de diplomat.

Cele mai frumoase amintiri din copilăria mea sunt călătoriile cu maşina prin Statele Unite, când admiram bogăţia şi varietatea culturală din ţara mea. De atunci am o profundă apreciere pentru unitate şi putere în diversitate.

Republica Moldova la fel are o istorie şi o cultură bogată. Ştiu că cetăţenii Republicii Moldova vorbesc mai multe limbi printre care rusa, ucraineana, găgăuza şi altele. [...]

Sunt căsătorit cu Anny de 19 ani minunaţi şi avem o fiică adolescentă Hannah. Împreună suntem încântaţi să vizităm frumoasele podgorii, sate şi oraşe şi să ne bucurăm de tot ce oferă Moldova, inclusiv sarmale şi mămăligă.

Nouă ne place natura precum şi activităţile în aer liber şi întotdeauna suntem gata de aventură.

În calitate de ambasador, eu respect şi admir tenacitatea ţării dvs. de a-şi consolida independenţa şi a construit o societate democratică, stabilă şi prosperă. SUA au fost şi întotdeauna vor fi parteneri şi un prieten devotat al Moldovei.

Vă rog să vă conectaţi cu mine prin conturile de Facebook, Instagram şi Twitter ale ambasadei şi să-mi comunicaţi ideile dvs despre modalităţile de cooperare", a spus noul ambasador al SUA în Moldova, Dereck J. Hogan.

Dereck J. Hogan, un diplomat de carieră, a lucrat în Departamentul de Stat din 1997.

Este expert în tot ceea ce ţine de Europa de est, unde a deţinut diverse posturi diplomatice, inclusiv în Rusia.