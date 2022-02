Noul ambasador al Statelor Unite în Moldova, Kent Logsdon, a adresat primul său mesaj de salut în această funcţie. Diplomatul a vorbit despre democraţie, statul de drept, dar şi despre importanţa unei economii funcţionale.

De asemenea, noul ambasador a spus că este nerăbdător să viziteze locurile frumoase din ţara noastră, împreună cu familia sa. Mesajul a fost publicat pe pagina de facebook a Ambasadei SUA la Chişinău. Kent Logsdon a vorbit în limba română, despre care a menţionat că încă o studiază.



„Mi-am petrecut o mare parte din carieră lucrând în Europa de est, iar în 2003 am vizitat prima dată Chişinăul. Eu şi familia mea abia aşteptăm să trăim frumuseţea culturii, ospitalităţii pe care o are de oferit Republica Moldova. Suntem deosebit de încântanţi să întâlnim cu cetăţenii ei, vrem să vedem frumoasele peisaje rurale şi, desigur, să ne bucurăm de faimosul vin moldovenesc.”, a relatat Kent Logsdon, ambasadorul SUA în Moldova.



Noul ambasador a vorbit şi despre planurile pe care le are în acest mandat.



„Sunt convins că parteneriatul dintre ţările este puternic şi va fi din ce în ce mai puternic. Aştept cu nerăbdare să extind prietenia noastră pe baza valorilor comune, cum ar fi: respectul nostru pentru democraţie şi drepturile omului. Susţinem antreprenoriatul şi statul de drept.”, a menționat Kent Logsdon, ambasadorul SUA în Moldova.



Kent Logsdon a fost numit ambasador al SUA în Republica Moldova în 15 iulie 2021. El l-a succedat pe Dereck Hogan, numit în 2018 de către fostul președinte american Donald Trump. Kent Logsdon a deţinut mai multe funcţii în misiunile diplomatice ale Statelor Unite din Ucraina, Germania, Georgia, Thailanda, Kazahstan şi Pakistan.

Astfel, el a reuşit să înveţe limbile rusă, ucraineană, thailandeză şi germană. Ambasadorul Logsdon este originar din Sewickley, Pennsylvania, deține o diplomă de master în relații internaționale de la Universitatea din Virginia și o diplomă de licență în guvernare de la Universitatea Notre Dame. La Chișinău i se va alătura soția, Michelle, ofițer recent pensionat al Serviciului Afaceri Externe.