Noul aeroport din Berlin îşi va închide unul din terminale, la câteva luni de la inaugurare

Mult aşteptatul nou aeroport din Berlin va trebui să îşi închidă unul dintre terminale anul viitor, la doar câteva luni după ce a fost dat în funcţiune, a declarat luni un purtător de cuvânt, potrivit DPA.Terminalul 5 va fi scos din funcţiune din martie, iniţial pentru un an, a confirmat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportului BER.El a invocat ca motiv al deciziei pandemia de coronavirus, care a dus la scăderea drastică a numărului de pasageri.Pasagerii cunoşteau Terminalul 5 sub denumirea anterioară de Aeroportul Schoenefeld, înainte ca acesta, care data din anii '70, să fie încorporat în marele aeroport învecinat BER, din periferia de sud-est a Berlinului.Terminalul 1 a fost deschis la 31 octombrie, după o întârziere de nouă ani şi o triplare a planului iniţial de buget care era de două miliarde de euro.Terminalul 5 trebuia iniţial să stea deschis timp de mai mulţi ani, pentru că cererea de pasageri urma să depăşească actuala capacitate a noii infrastructuri, asta până când a venit pandemia.BER găzduieşte în prezent circa o cincime din numărul anticipat de avioane şi o zecime din pasageri, conform companiei sprijinite de stat care îl gestionează.BER are de fapt trei terminale, însă Terminalul 2 va rămâne închis pentru moment din cauza crizei. Nu se ştie când va fi redeschis, scrie agerpres.ro.