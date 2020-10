Noua Zeelandă a învins Australia în partida de deschidere a turneului Rugby Championship

În meciul disputat la Sydney, "All Blacks" au reușit şase eseuri pe parcursul meciului, perturbat de ploaie. Eroul partidei a fost Richie Mo'unga, care marcat a 23 de puncte. El a realizat două eseuri, cinci transformări şi o lovitură de penalitate.Graţie acestui succes, "All Blacks" şi-au adjudecat pentru al 18-lea an consecutiv Bledisloe Cup, tradiţionalul trofeu acordat câştigătoarei confruntărilor anuale dintre Noua Zeelandă şi Australia.Ediţia 2020 a Rugby Championship se derulează cu participarea a doar trei echipe, Argentina, Noua Zeelandă şi ţara gazdă Australia, după ce campioana mondială Africa de Sud a decis să nu participe din cauza pandemiei de coronavirus.Naționalele Australiei şi Noii Zeelande se vor înfrunta din nou pe 7 noiembrie, la Brisbane.