Noua pasiune a lui Engin Firat. Cu ce se ocupă tehnicianul turc în carantină

Engin Firat, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova, are o nouă pasiune! Aflat acasă în carantină din cauza pandemiei de COVID-19, tehnicianul turc a mărturisit ca una dintre activităţile lui este să facă puzzle."Noul meu hobby este puzzle. Acesta este unul pe care l-am terminat. Apoi am hotărât să cumpăr unul mare, cu 3000 de piese. Vă rog să nu faceţi aceeaşi greşeală ca şi mine. Acest puzzle are piese foarte mici. Verificaţi mărimea pieselor înainte de a le cumpăra. Va fi foarte greu de făcut şi voi avea nevoie de ajutorul asistentului meu. În rest, caut pe Netflix dacă sunt seriale sau filme interesante, deoarece fără televizor nu este uşor."Totodată, Firat s-a apucat să înveţe limba română."Avem şi alte oportunităţi. Spre exemplu, am început să învăţ limba română, mai ales că sunt multe cuvinte frumoase - Iubesc Moldova! De asemenea, este posibil de citit o carte, este o recomandare pentru cei tineri. Da, aceasta este o carte, nu sunt sigur dacă voi ştiţi ce e asta, dar este foarte interesant să citeşti ceva."În această lună "tricolorii" trebuiau să joace două meciuri amicale reprezentativele similare ale Andorrei şi Federaţiei Ruse, însă aceste partide au fost suspendate.