Noua metodă a "trolilor" ruși de influențare a alegerilor, deconspirată de americani

Agenți ruși difuzează în mod activ conținut controversat și promovează vederi extremiste pe fondul alegerilor intermediare din SUA de pe 6 noiembrie, dar, potrivit cercetatorilor guvernului, ei muncesc din greu ca să ascundă urmele activității lor, scrie Reuters.

Cercetătorii care studiază răspândirea dezinformarii pe Facebook, Twitter, Reddit și alte platforme, susțin că noua tactică, mai subtilă, a permis majoritatii așa-numitelor companii de operațiuni de informare să surpaviețuiasca "curățeniei" facute pe platformele sociale și sa evite controalele din partea guvernului.

"Rușii nu stau pe loc", a declarat Graham Brookie, directorul laboratorului criminalistic digital al Centrului Atlantic Council. "De-a lungul timpului s-au adaptat atenției sporite (a SUA) la influenta operațiunilor", scrie paginaderusia.ro.

Serviciile americane de informații susțin că Rusia a folosit dezinformarea și alte tactici pentru a susține campania președintelui Donald Trump din 2016.

Anterior, cercetatorii au descoperit circa 3 milioane de tweet-uri postate de conturi suspectate de către procurorul special al SUA, Robert Mueller, ca apartin cunoscutei organizatii pro-Kremlin ”Internet Research Agency” (IRA). Această companie a desfășurat o campanie online complexă de intervenție în alegerile din SUA și a folosit de multe ori Twitter.

După ce IRA a cheltuit 12 milioane dolari pe un proiect de influențare a alegerilor americane prin intermediul rețelelor sociale în 2016, compania a bugetat anul trecut alte 12,2 milioane de dolari și apoi si-a propus să cheltuiască 10 milioane de dolari doar în prima jumătate a anului 2018, au arătat date citate in instantele din SUA in care se judeca procese privind amestecul in alegerile din SUA.

Twitter a raportat anterior că a identificat 3.841 de conturi asociate cu „fabrica de troli” din Sankt Petersburg. Ea folosește conturi false în social media pentru a isntiga conflicte, sprijinind, în același timp, opiniile opuse asupra unor problemelor sensibile, cum ar fi avortul, vaccinările etc.