NOUA GENERAŢIE LA HALTERE: Sportivii moldoveni au cucerit 11 medalii la Europene

Noi speranţe apar în halterele din Republica Moldova. După ce au făcut ravagii la Campionatele Europene de juniori şi tineret, unde au cucerit în total 8 medalii de aur şi 3 de argint, cei 5 sportivi nu au de gând să se oprească. Halterofilii ambiţioşi deja se gândesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo de vara viitoare.



"Toţi suntem încurajaţi să luăm toate punctele la turnee şi să mergem împreună la turnee. Împreună vrem să ne ducem la Olimpiadă şi acolo să obţinem cele mai mari rezultate", a spus halterofilul, Tudor Ciobanu.



"La noi acum se formează sportivi puternici. Cel mai important e să fie susţinere. Rezultate vor fi", a spus halterofila, Elena Cîlcic.



La competiţiile de la Bucureşti, trei halterofili moldoveni au devenit campioni europeni printre tineret: Tudor Ciobanu în categoria de greutate de până la 96 de kilograme, Elena Cîlcic în categoria de 87 de kilograme şi Ecaterina Tretiacov la 81 de kilograme.

Aceasta din urmă a concurat prin durere la Europene. Cu trei săptămâni până la competiţii, Tretiacov s-a accidentat la umărul stâng, dar nu a renunţat la antrenamente.



"Acolo am strâns din dinţi. Am rezistat psihologic şi am reuşit să cuceresc medalia", a spus halterofila, Ecaterina Treateacov.



Performanţele tinerilor sportivi au venit după 4 ani şi jumătate de la ultimul mare succes al halterelor din Republica Moldova. În aprilie 2015, Oleg Sârghi a devenit campion european la seniori. Astfel, membrii staff-ului tehnic şi ai federaţiei de profil au aşteptări mari de la noua echipă.



"Este o generaţie tânără. Sportivii au 20-23 de ani. Sunt foarte talentaţi. Eu sper că va fi o generaţie nu mai rea decât a fost precedenta. Potenţialul pe care l-au arătat la acest concurs demonstrează că sunt speranţe foarte mari", a spus antrenorul lotului naţional, Sergiu Creţu.



"Noi lucrăm asupra noii generaţii pentru a promova acest sport, un sport curat. Aceste rezultate au fost posibile datorită muncii zilnice a sportivilor şi a antrenorilor", a spus preşedintle interimar FM de haltere , Antonio Conflitti.



În ianuarie 2020, halterofilii moldoveni planifică să participe la Cupa Mondială, care va avea loc în Italia, la Roma.