Noua ediţie a Campionatului Naţional de futsal se va disputa după un nou format

Noua ediţie a Campionatului Naţional de futsal se va disputa după un nou format. Cele şapte echipe care s-au înscris în competiţie vor juca mai întâi după sistemul tur-retur. Primele două clasate se vor califica direct în semifinalele play-off-ului, iar formaţiile clasate pe locul 3-6 vor lupta pentru celelalte două locuri în semifinale.



În marea finală se vor califica echipele care vor obţine două victorii. Ulterior, finala campionatului naţional se va juca după sistemul "cel mai bun din cinci meciuri".



"De mult ne doream să fie un campionat cu play-off, dar până acum erau ceva probleme financiare. De această dată Comitetul Executiv a decis în unanimitate. Ne-am oprit la această variantă. Primele două se vor califica în semifinale, iar celelalte cu excepţia ultimei clasate pot ajunge până în finală. Cred că va fi interesant pentru că chiar şi a şasea echipă clasată în campionat poate lupta pentru titlu", a spus secretarul general al AFSM, Vladimir Colbasiuc.



Două din cele 7 cluburi înscrise în campionat vor debuta în prima ligă valorică. Este vorba despre echipele din Capitală, Sportul Studenţesc şi Roma. Ultima poartă numele preşedintelui şi antrenorului clubului.



"Cu patru ani în urmă eram echipa a doua a clubului Olimpia. Atunci am întrebat cum să denumim echipa şi mi-au spus că Roma. De atunci a rămas aşa şi nu am mai schimbat-o. Nu a contat atât numele meu, ci mai degrabă denumirea oraşului Roma. Un oraş cu o istorie interesantă şi bogată. Am zis de ce să nu numesc aşa echipa", a spus preşedintele clubul Roma, Roman Lupaşcu.



Noua ediţie a Campionatului Naţional de fotbal în sală va începe în data de 4 noiembrie. Conform tragerii la sorţi în prima etapă, campioana în exerciţiu Dinamo Chişinău, se va confrunta cu debutanta Roma. Vicecampioana Classic va întâlni pe Balkan, iar Sportul Studenţesc pe Sokol Tiraspol.



Râmbcom Căuşeni va avea liber în runda inaugurală.