Noua Dacia Duster, desemnată maşina anului la Sun Motor Awards 2018

scrie agerpres.ro. Dacia Duster a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti ci şi de public, fiind apreciată pentru accesibilitate financiară, calitatea fabricaţiei şi capacităţile off-road."Am făcut calculele - poţi avea o Dacia Duster pentru acelaşi preţ ca al cafelei tale zilnice. Faptul că cititorii Sun pot deţine în lumea de astăzi o nouă maşină de familie pentru mai puţin de 10.000 de lire sterline este minunat, sincer. Fără nicio îndoială este cea mai bună maşină pe care o poţi cumpăra sub 10.000 de lire sterline", a afirmat Nick Francis, editor auto al suplimentului The Sun on Sunday.Gala Motor Awards, organizată pentru prima dată de publicaţiile The Sun, The Times, The Sunday Times şi talkSPORT, oferă şansa cititorilor şi ascultătorilor să voteze noua lor maşină favorită, alături de experţi din industria auto.Conform datelor publicate săptămâna trecută de Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), vânzările Dacia au scăzut cu aproape 45% în septembrie.În primele nouă luni din acest an, Dacia a vândut pe piaţa britanică 18.264 vehicule, în scădere cu 13,34% faţă de perioada similară din 2017, când a înmatriculat 21.075 de unităţi.Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Uniunea Europeană, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei.