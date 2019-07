Nouă candidaţi la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. În concurs s-a înscris şi mătuşa unui fruntaş PPDA

Nouă candidaţi s-au înscris la concurs pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională. CV-urile acestora au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit bloggerului Eugen Luchianiuc, unul dintre candidaţii la CC este mătuşa lui Alexandru Machedon.

Pe site-ul CSM, în lista candidaţilor care solicită desemnarea în calitate de judecător al Curţii Constituţionale se regăseşte şi numele Tatianei Răducanu. Potrivit CV, aceasta a ocupat funcţia de magistrat la CSJ, dar şi la Curtea de Apel Chişinău. Totodată, Răducanu a fost membru CSM şi preşedinte al Consiliului de Аdministrare la Centul de Resurse Juridice din Moldova. Bloggerul Luchianiuc scrie că Tatiana Răducanu este mătuşa unuia dintre fruntaşii PPDA, Alexandru Machedon. Luchianiuc a postat şi o poză cu cei doi.

"Aceasta este Tatiana Răducanu, mătușa lui alexandru Machedon, fostă judecătoare și eroină a Truba8TV. Ea este cea care l-a protejat toată viața pe nepotsu în procesele răsunătoare gen CCA vs MagicBox. Tot ea a criticat tot ce mișcă după ce a fost măturată din sistem. Asta ea care are cel puțin 8 dosare cauzate de ea la CEDO. Tot ea este mama unui angajat al consulatului României în Republica Moldova, țara pe care Machedon o critică ori de câte ori are posibilitate, dar îi exploatează cerul la maxim cu avioanele și victoriile sale.", scrie Luchianiuc.