Noua achiziție a echipei Juventus Torino, Dusan Vlahovic, a oferit primele declarații în calitate de jucător al "bianconerilor"

Noua achiziție a echipei Juventus Torino, Dusan Vlahovic, fotbalist adus de la Fiorentina pentru 81 de milioane de euro, a oferit primele declarații în calitate de jucător al "bianconerilor".Atacantul sârb afirmă că, deși a avut mai multe oferte de la cluburi mari din Europa, nu a stat mult pe gânduri când a venit oferta grupării torineze, care are în palmares 36 de titluri, 14 Cupe ale Italiei și două trofee ale Ligii Campionilor."Alegerea nu a fost dificilă. Setea de victorii și dorința de a lupta până la capăt, poate chiar de a suferi pentru a triumfa într-un final... toate acestea sunt în ADN-ul clubului, dar fac parte și din mentalitatea mea.", a declarat Dusan Vlahovic, fotbalist Juventus Torino.Vlahovic nu simte presiunea tricoului cu numărul 7 pe care l-a ales și care a fost îmbrăcat anterior de Cristiano Ronaldo."La Juventus, toate tricourile, de la numărul 1 până la 100, au aceeași "greutate". Eu am ajuns aici pentru a-i ajuta pe băieți să obțină victorii. Cred că nu contează ce număr ai pe tricou. Important este ceea ce facem pe teren. Trebuie să jucăm cu multă determinare și să ne dedicăm echipei.", a declarat Dusan Vlahovic, fotbalist Juventus Torino.Dusan Vlahovic a semnat cu Juve un contract valabil până în iunie 2026 și va avea un salariu anual de 7 milioane de euro.Atacantul sârb a jucat timp de trei ani și jumătate la Fiorentina, iar în 108 meciuri a înscris 49 de goluri pentru gruparea din Florența. În sezonul actual, Vlahovic are 17 reușite și împarte primul loc în topul golgheterilor din Serie A cu Ciro Immobile de la Lazio.