Noroi, foc, sârmă ghimpată și șanțuri pline cu apă. Zeci de amatori de adrenalină au alergat în cadrul unui concurs, organizat în Capitală

Foto: facebook.com

Au alergat cinci kilometri prin noroi, au înfruntat obstacole prin foc, sârmă ghimpată și șanțuri pline cu apă. Vorbim de cei peste o sută de amatori de adrenalină care s-au înscris la o cursă anevoioasă pentru a demonstra că sunt de neoprit. Concursul a fost organizat în Capitală.



Participanții au alergat pe un traseu plin de noroi, pe alocuri destul de dificil de parcurs. Cu toate acestea, ei ajuns la finiş bine dispuşi.



2Super, după un traseu în care am și vânătăi. Aceasta îmi pare foarte ușor. Vroiam să văd dacă pot, să rezist până la sfârșit și o să rezist", a spus o participantă.



Primul a ajuns la finiș Andrei Bogaci, un sportiv profesionist care a parcurs un traseu de cinci kilometri în doar 27 de minute.



"Da. Eram sigur pe mine și de aceasta m-a ajutat să ajung primul. Eu alerg. Practic alergarea și de aceasta m-a ajutat foarte mult. Anul trecut am luat locul trei, anul acesta am reușit primul", a declarat sportivul.



Printre câştigători s-a numărat și o tânără de 22 de ani. Viorica Tonu a parcurs traseul în doar 34 minute. Pentru a participa la concurs, ea spune că s-a antrenat timp de două luni.



"Extrem de multă adrenalină am avut și nimic nu mi s-a părut greu. Desigur, trebuie numaidecât antrenament. După cum vedeți, am mușchi. Voi repeta aceasta", a menţionat Viorica Tonu.



De o cursă scurtă prin noroi au avut parte și cei mici. Învingătorii au fost premiaţi şi au primit titlul de "glodiatori", la fel ca şi adulţii:



"A fost destul de greu, mai ales de ridicat dealurile. Noi cu familia, de multe ori mergem la alergat împreună și de aceasta, cred că, am fost pe primul loc".



"Foarte distractivă, pentru că la mijlocul traseului mi-a căzut adidașii și trebuia să merg desculț. Mi se pare că e foarte bine să alergi în noroi".



Părinții au urmărit orice mișcare a micuților:



"Am avut emoții mai mari ca și cum aș trece eu cursa, mai ales că au participat ambii copii. Ca orice părinte, mari emoții. Am alergat de urma lor, i-am păzit, dar fără peripeții, au ajuns printre primii".



"Am avut foarte multe emoții. NU știam dacă va ajunge cu bine la finiș. Îmi făceam griji să nu se accidenteze, dar noi i-am dat mai multe sfaturi".



Vizitatorii au rămas impresionați de competiție:



"Foarte bine. Îmi place foarte mult. Tatăl nostru participă, iar noi îl susținem".



"Minunat. Sunt pentru prima dată aici și am rămas foarte surprinsă".



Cursa de alergare prin noroi se află la a două ediție.