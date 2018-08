NOROC la BĂTRÂNEŢE. Un cuplu de scoţieni a câştigat marele premiu la loterie, cu un bilet RUPT în două

Le-a surâs norocul la bătrâneţe. Un cuplu din Marea Britanie a câştigat marele premiu la loterie cu un bilet rupt în două, care i-a adus 58 de milioane de lire sterline.

Totul s-a întâmplat când soţul a mers să cumpere bilet pentru următoarea tragere şi a dus, totodată, și fostul tichet pentru a fi controlat. Iniţial, mașina de verificare a arătat că biletul nu este câştigător, aşa că pensionarul l-a rupt şi la aruncat în coşul de gunoi. La scurt timp, aparatul a semnalat însă faptul că pe bilet erau numere câștigătoare, așa că proprietarul a scos repede tichetul din coș.



Fred Higgins, în vârstă de 67 de ani, juca de ani de zile la Loteria Naţională din Marea Britanie. Cumpăra bilete în fiecare marţi şi vineri, însă abia acum a dat peste cel care i-a adus o avere.



"De data asta am luat şase bilete de la aparat. Nimeni nu a a avut nicio reacţie şi eu am rupt biletul câştigător şi l-am aruncat în coşul de gunoi. Câteva secunde mai târziu, vânzătorul s-a amuzat şi mi-a zis că voi putea să acopăr cheltuielile pentru biletele cumpărate până acum", a spus Fred Higgins, câştigător la loterie.



Pensionarul milionar a fost ajutat de vânzător să lipească biletul câştigător, apoi a mers acasă să anunţe soţia. Ambii au fost uimiţi.



"O, Doamne! Am zis: mai priveşte o dată", a exclamat Lesley Higgins, soţia câştigătorului.



Întrucât biletul era rupt, reprezentanţii Loteriei Naţionale din Marea Britanie au făcut mai multe verificări. Au vizionat chiar şi imaginile de pe camerele de supraveghere din magazin pentru a constata că totul este real. În cele din urmă, cuplul au primit cecul câştigător. Nu se ştie deocamdată cum îşi vor cheltui banii.