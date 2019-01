NOROC FĂRĂ MARGINI, TRUC DE MARKETING SAU ESCROCHERIE la un mall din Capitală. Un bărbat a câştigat mai multe tombole (FOTO)

Lovitură de imagine pentru unul dintre cele mai vizitate centre comericale din ţară. Un mall din Capitală a ajuns în centrul unui scandal după ce mai mulţi utilizatori al reţelei de socializare Facebook au descoperit că un bărbat a câştigat mai multe tombole, între care un automobil şi zece mii de euro.

Autorităţile afirmă că nu pot interveni atât timp cât nu există nicio plângere, în timp ce conducerea centrului comercial promite să investigheze cazul.

În ultimii trei ani, un oarecare Mihai Surugiu a fost cel care a ridicat toate premiile mari puse la bătaie, în cadrul unor tombole organizate de mall. Nu este o presupunere, ci un fapt relatat chiar de administraţia centrului comercial pe pagina de facebook a Shoping Malldova.

De aici aflăm că totul a început de la o sanie căştigată de Mihai Surugiu încă în 2012. A urmat un automobil marca Suzuki în aprilie 2017 şi a continuat cu un televizor un an mai târziu.

Ceea ce a trezit nedumerirea este ultima tombolă. Acelaşi Surugiu a câștigat zece mii de euro.



Ofiţerul de presă al poliţiei Capitalei spune că presupusa escocherie, decamdată, nu este subiect de anchetă pentru oamenii legii, atât timp cât nu există o plângere în acest sens.

Nu întreprinde nimic nici Agenţia pentru protecţia consumatorilor. Autoritatea afirmă că va interveni dacă va exista o plânere din partea a cel puţin unui participant la tombolă, care consideră că i-au fost lezate drepturile.



"Consumatorul are trei modalităti acuma de acţiune, in primul rind trebuie sa faca o solicitare in scrius catre centrul comercial. Ulterior poate să solicite şi poliţia. Iar dacă cumva nu este clar răspunsul centrului, se poate adresa la noi", a spus directorul Agenției Protecției Consumatorilor, Iurie Eremia.



După prânz, administraţia centrului comercial a difuzat un comunicat de presă prin care a anunţat că a blocat transferul celor zece mii de euro că Mihai Surugiu şi că marele premiu va fi acordat câştigătorului de rezervă. La fel, în comunicat se precizează că a fost deja iniţiată o anchetă internă.

Conducerea mall-ului nu precizează nimic despre modul în care au fost împărţite celelalte premii de valoare, cum ar fi maşina sau televizorul.