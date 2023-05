Nordul Italiei, sub ape: Cel puțin trei morți și mii de evacuați (IMAGINI DRAMATICE)

Trei persoane au murit și alte trei sunt date dispărute, după ce nordul Italiei a fost lovit de inundatii, în urma ploilor torențiale din ultimele zile. Operațiunile de intervenție în zonă sunt încă în desfășurare, mii de oameni fiind evacuați, relatează AP și Reuters, citează libertatea.ro. În unele sate, oamenii s-au urcat pe acoperișurile locuințelor pentru a scăpa din calea puhoaielor.

Orașul Cesena din regiunea Emilia-Romagna a fost puternic afectat după ce râul Savio a ieșit din matcă. Pompierii au intervenit cu elicoptere pentru a evacua persoane. Unele au fost nevoite să se urce pe acoperișuri, de unde au fost preluate de salvatori.

Unele operațiuni de salvare au fost dramatice. În Cesena, mai mulți oameni au înotat prin puhoaie pentru a salva o fetiță luată de ape din brațele mamei sale.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru a salva o familie cu un bebeluș de patru luni și un bărbat cu dizabilități în provincia Pesaro-Urbino. În altă zone din nordul inundat al Italiei, elicopterele au fost folosite pentru a salva o familie, părinții și două fiice, care au rămas izolată din cauza inundațiilor.

Până miercuri, mii de persoane au fost evacuate de pompieri. Marți seară, aproximativ 900 au fost duse în săli de sport sau în școli, pentru a fi în siguranță.

În zona dintre Ancona, un port major din Marea Adriatică, și Pesaro-Urbino, două orașe populare în rândul turiștilor, pompierii au efectuat 80 de intervenții pentru inundații, copaci căzuți și alunecări de noroi și au salvat șoferii aflați în dificultate.

Meteorologii spun că Italia se poate aștepta la câteva zile de ploi abundente, care vor cădea în nord, care a suferit un deficit de precipitații de câteva săptămâni în această primăvară.

Situazione drammatica in #EmiliaRomagna . Pesante alluvione. Sarà allerta rossa anche domani. Nel frattempo le immagini che arrivano dalla Romagna fanno paura. In questo video il salvataggio di una mamma con la sua bimba di tre anni a Cesena. #16maggio | #AllertaMeteoER pic.twitter.com/d9GKeRhxki

???? #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r