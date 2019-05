NOPȚI ALBE la Telenești. Şoferii prinși BEŢI CRIŢĂ la volan, neagă cu neruşinare fapta lor

foto: publika.md

Noapte albă pentru polițiștii din raionul Telenești. 11 șoferi prinși în stare de ebrietate la volan, șapte fără permis de conducere . Șapte echipaje ale poliției în colaborare cu Inspectoratul Național de Patrulare din raionul Orhei, au documentat în jur de 80 de conducători auto. Raziile au avut loc noaptea trecută, atât în raion cât și în satele vecine. În perioada sărbătorilor pascale, operațiunea s-a desfășurat cu scopul de a disciplina șoferii aflați în trafic.



„În scopul prevenirii accidentelor rutiere în raza de competență, de către angajații Inspectoratului de Poliție Telenești în comun cu cei de la INP, au fost organizate razii pentru identificarea șoferilor care se urcă în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică la volan. La fel ne propunem să asigurăm securitatea participanților la trafic cât și liniștea cetățenilor.”



Șoferii care s-au ales cu amenzi usturătoare pentru că au urcat băuți la volan, fie că nu au recunoscut fapta sau au avut motive diferite pentru a găsi scuze. Testați cu aparatul alcoolscopic, ei au trecut cu mult peste norma admisibilă.



- Încă, încă, încă, încă.

- 0,19. Dumneavoastră spuneți că nu ați consumat.

- N-am consumat nimic.

- Ați fost la rude undeva?

- Nu n-am fost.

- Aparatul a arătat 0,19.

- N-am consumat nici o băutură alcoolică.”



„- Încă , mai tare.

- 0,60 .

- Da recunosc că am servit și am urcat în stare de ebrietate.

- Dar ce ați consumat?

- Vin.

- Am fost la o zi de naștere.”



- Încă, încă, așa.

- Azi am lucrat toată ziua cu motoblocu aici în vie aici în satul meu și, Cucioaia Nouă, și am servit o cană de asta de un litru de vin. Eu înțeleg că am urcat, da nu conduc de acum volanul și motocicleta”



„-50 de grame de coniac.

- Și cum ați urcat așa în stare de ebrietate la volan?

- Cum în stare de ebrietate?

- Păi ați avut rezultat 0,28, ați depășit norma de câteva ori.

- Eu de 10 ani nu-s în Moldova.”



Printre conducătorii chercheliți de-a binelea s-au găsit și cei care nu au avut la ei permisul de conducere sau chiar deloc.



„N-am avut, n-am avut, pur și simplu amu învăț și trebuie să-l primesc.”



„- Permis din păcate nu am.

- Dar unde-i, nu aveți deloc?

- Nu am deloc.

- Și cum ați urcat fără permis la vola? (șoferul tace)...”



Iar acest conducător auto a fost depistat cu geamurile din față umbrite și a fost obligat să dezlipească pelicula.



- Iată ea s-a pornit, iată de aici.

- Iaca am încercat da și să fac, cum s-o deztonez?

- Înseamnă că în situația în care dumneavoastră nu o deztonați, noi vă ridicăm plăcuțele de înmatriculare.

- Iată mă stărui, s-o deztonez, dacă pot eu deztona.

- N-am niș un interes să umblu cu ferestrele tonate că eu nici nu știam ”



Polițiștii au fost cu ochii șipe braconieri. Acești bărbați au încercat să fugă de polițiști, dar în scurt timp au fost reținuți într-un câmp. Asupra lor a fost găsită o pușcă și un iepure mort în portbagaj. Mai mut de atât ambii erau sub influența alcoolului.



„- Mai tare, mai tare, mai din suflet, gata.



Ei au negat că ar fi comis fapta.



- Eu am fost la Zahoreni și am poftit niște oameni la cumătrie la fată și venind înapoi am găsit un iepure pe drum și poliția s-a luat după noi.

- Cine deține arma?

- Nu știu.

- Nu-i a dumneavoastră?

- Nu.”



„- Nu l-am împușcat, l-am găsit .

- Cum așa l-ați găsit?

- Iaca așa cum se găsesc iepurii pe drum.

- Dar arma cine o deține, a cui este?

- Nu știu eu.”



Ambii se vor alege cu o amendă în mărime de la 550 la 1.050 unităţi convenţionale sau închisoare de până la un an.

În operațiune au participat 25 de angajați ai poliției.