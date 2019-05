Noptea Muzeelor la Conacul Manuc Bei. Sute de oameni s-au delectat cu muzică live

Embed:

Conacul Manuc Bei din orașul Hâncești a fost aseară arhiplin. Sute de oameni au vizitat muzeul, care şi-a deschis uşile în cadrul "Nopţii Muzeelor".



Conacul a fost deschis de la ora 18:00 până la ora 21:00, iar intrarea a fost gratuită.



"Vizitatorii au acces la etajul întâi, la etajul doi. Pot vizita fiecare sală care este restaurată după copiile care au fost găsite. Subterana în care totul este original, iar oamenii pot primi plăcerea și să vadă cum locuiau oamenii din trecut", a declarat Adriana Zamă, organizatoare.



În afară de expoziţii de suvenire şi obiecte valoroase, vizitatorii s-au putut delecta cu muzică live.



"Trupa noastră de copii, în acest an, a susţinut primul concert, iar în cadrul acestei sărbători, noi evoluăm deja al treilea an", a menționat Serghei Dudov, profesor.



Cei care au venit la conac au rămas impresionaţi de cele văzute:



"Am auzit că mobila a fost comandată după niște schițe care au rămas din timpurile vechi. Peste hotare am auzit că a fost făcută. Foarte frumos."



"M-a impresionat o cameră de la al doilea nivel care are un pat mare. M-a impresionat foarte mult."



"Pe mine m-au impresionat toate lucrurile de preț care au fost și sunt pentru noi importante, pentru poporul nostru."



"Mie îmi plac cel mai mult camerele, sunt foarte frumoase, decorate cu aur."



Conacul din Hânceşti a fost construit la începutul secolului XIX de diplomatul şi negustorul armean Manuc Bei Mirzoian şi se întinde pe o suprafaţă de peste trei hectare.