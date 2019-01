Nominalizările pentru premiile BAFTA. The Favourite a fost desemnat lider

La Londra au avut loc nominalizările pentru premiile BAFTA, cele mai prestigioase distincţii din cinematografia britanică. Lider a fost desemnat "The Favourite", care a obţinut 12 nominalizări, inclusiv la categoria cel mai bun film. Pelicula prezintă o serie de intrigi regale, pasiune, invidie și trădare în curtea reginei Anne la începutul secolului al XVIII-lea, în Anglia.



Urmează Bohemian Rhapsody, Roma, A Star Is Born şi First Man cu câte 7 nominalizări. Bohemian Rhapsody, care a obţinut deja Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă, este o biografie a renumitului interpret Freddie Mercury. Acum, pelicula luptă pentru principalul premiu BAFTA, de la categoria cel mai bun film britanic.



Pelicula "A Star Is Born" înfățișează povestea unui cântăreț alcoolic ce se îndrăgostește de o solistă tânără. Rolurile celor doi sunt jucate de Lady Gaga şi Bradley Cooper. Ambii artişti au fost nominalizați la categoriile cel mai bun actor şi actriţă în roluri principale.



Pelicula "Roma" a fost nominalizată la categoriile cel mai bun film străin şi cel mai bun regizor.



Gala de decernare a premiilor BAFTA va avea loc la Londra, în data de 10 februarie.