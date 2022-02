Nominalizările la premiile Oscar 2022. Filmele care luptă pentru un trofeu (VIDEO)

”The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre şi psihologice cu Benedict Cumberbatch în rol principal, difuzat de Netflix, are cele mai multe şanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru cel mai bun film, relatează Reuters, citată de Agerpres.

De asemenea, filmul SF Dune are 10 nominalizări la gala Oscarurilor din acest an. La categoria Cel mai bun film, ”The Power of the Dog”, în regia lui Jane Campion, concurează cu peliculele „Belfast”, „‘Coda”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley” şi „West Side Story”. Nominalizările pentru cele 23 de categorii de trofee care vor fi atribuite la gala de decernare a premiilor Oscar din 2022 au fost anunţate marţi, prin intermediul unui streaming video, de actorii americani Leslie Jordan şi Tracee Ellis Ross.

Pentru al doilea an consecutiv, Oscarurile se vor desfăşura în regim de pandemie. Gala Premiilor Oscar 2022 vine însă cu o schimbare. Decernarea celor mai importante premii din cinematografie va avea prezentator principal, după ce, vreme de trei ani, s-a desfășurat fără gazdă.

Evenimentul va avea loc pe 27 martie.

Ceremonia a fost programată inițial pentru 27 februarie, dar a fost amânată din cauza variantei Omicron.