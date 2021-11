Nominalizări la premiile Grammy 2022. Cine sunt marii favoriţi

Cea mai importantă gală din industria muzicală, premiile Grammy, și-a anunțat nominalizările pentru 2022. Muzicianul american de jazz Jon Batiste va concura pentru nu mai puțin de 11 trofee.Jon Batiste va lupta la categorii precum ”Înregistrarea anului” sau ”Cel mai bun album R&B”. Justin Bieber speră să ia premiul Grammy pentru ”Melodia anului” cu piesa ”Peaches”.În premieră, a fost nominalizată și legendara trupă suedeză ABBA, care s-a reunit recent și a lansat un nou album. Piesa cvartetului nordic, ”I Still Have Faith In You”, se va bate la categoria ”Înregistrarea anului”.Totodată, rapperul Jay-Z a devenit oficial cel mai de succes artist din istoria premiilor Grammy, cu 83 de nominalizări la activ.Câştigătorii vor fi anunţaţi în 31 ianuarie 2022, în cadrul unei gale organizate la Los Angeles.