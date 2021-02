"NOLE" SUSȚINE TEHNOLOGIA VIDEO. Djokovic vrea ca meciurile să fie fără arbitri de linie

În contextul restricţiilor din Melbourne Park, ca urmare a pandemiei de coronavirus, partidele de la Australian Open se desfăşoară fără arbitri de linie, iar tehnologia ''Hawk-Eye Live'' este utilizată pe fiecare teren.Este primul Grand Slam în care toţi arbitrii de linie sunt înlocuiţi de sistemul de arbitraj video, în contextul în care organizatorii au vrut să limiteze numărul persoanelor care intră pe teren din cauza COVID-19.Djokovic, care este în prezente liderul mondial, are amintiri neplăcute legate de arbitrii de linie, după ce a fost descalificat în optimi la US Open în 2020, pentru că a lovit involuntar cu mingea o arbitră la meciul cu Pablo Carreno Busta."Dar când trasezi o linie în general, eu sunt de partea tehnologiei. Cred că s-a dovedit foarte exactă în această situaţie particulară. Nu văd motivul pentru care avem nevoie de arbitri de linie, să fiu sincer, dacă avem o asemenea tehnologie. Aş păstra băieţii de mingi, dar sunt în favoarea acestei tehnologii când vine vorba de decizii la tuşe.", a spus tenismanul, Novak Djokovic.Novak Djokovic are în palmares 17 turnee de Mare Șlem, iar în acest an va încerca să se apropie de palmares rivaililor Rafale Nadal și Roger Federer, care au câștigat câte 20 de trofeuu la turneele de Mare Șlem. În prezent, Djokovic evoluează la Australian Open.