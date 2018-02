Nokia relansează modelul 8810 Banana, devenit celebru în superproducția Matrix

Compania finlandeză HMD Global relansează modelul Nokia 8810 "Banana", devenit celebru în urmă cu 19 ani, în 1999, odată cu lansarea primului film din seria Matrix, scrie Ars Technica. Lansarea a fost făcută la Mobile World Congress 2018, de la Barcelona, și vine după ce compania a relansat anul trecut și modelul Nokia 3310, cel mai vândut telefon din istorie, notează libertatea.ro.

De altfel, Florian Seiche, șeful HMD, a afirmat că societatea sa a vândut circa 30 de milioane de telefoane, după ce a lansat 11 modele anul trecut.

Compania de cercetare a pieței Counterpoint a anunțat că Nokia a vândut cele mai multe terminale simple anul trecut, iar în privința smartphone-urilor se clasează pe locul 11, dar în fața HTC, Sony sau Google. Dacă adunăm smartphone-urile cu telefoanele clasice, atunci Nokia ar fi pe locul al șaselea la nivel mondial, după Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Xiaomi și Vivo.

Noul Nokia 8810 suportă tehnologia 4G și costă 79 de euro. Modelul nu rulează Android, ci KaiOS, un sistem de operare desprins din Firefox OS. Acesta permite rularea de aplicații HTML 5 pe procesorul Qualcomm Snapdragon 205. Sunt disponibile aplicații de Facebook, Twitter, Google Maps, dar și Google Assistant. Plus clasicul joc Snake.

Practic, modelul face o legătură între modelele simple și smartphone-uri. Este disponibil în două culori: galben banană și negru tradițional.

Alături de acesta, HMD a mai lansat o droaie de smartphone-uri Nokia.

Astfel, Nokia 1 rulează Android Go și este destinat celor care trec pentru prima oară la un smartphone cu ecran tactil. Are un ecran de 4,5 inchi cu rezoluție 854 x 480 pixeli, procesor quad-core MediTek, 1 GB de memorie RAM și 8 GB pentru stocare. Camera are 5 megapixeli și există și un slot de card. Costă 85 de dolari.

De asemenea, HMD a lansat noul Nokia 6. Acesta are ecran IPS de 5,5 inchi, cu o rezoluție de 1.920 x 1.080 pixeli, 3 sau 4 GB de memorie RAM și variante de 32 sau 64 GB pentru stocare. În față se găsește o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri, iar în spate una de 16 megapixeli. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 630, bateria este de 3.000 mAh, pentru încărcare se folosește un port USB-C, iar spatele este din aluminiu.

Este disponibil în trei combinații de culori: Negru/Arămiu, Alb/Cenușiu și Albastru/Auriu. Noul Nokia 6 va fi disponibil începând cu aprilie, iar prețul este de 279 de euro.

Concomitent. Nokia 7 Plus este primul smartphone Nokia cu ecran în formatul 18:9. Acesta are un ecran de 6 inchi LCD de rezoluție 2160 x 1080 pixeli. Procesorul este tot Qualcomm Snapdragon 660, memoria RAM este de 4 GB, iar pentru stocare sunt disponibili 64 GB.

În față se găsește o cameră de 16 megapixeli, iar în spate se află alte două: una primară de 12 megapixeli și alta, secundară, de 13 megapixeli, toate cu lentile Zeiss. Bateria are 3.800 mAh și suportă încărcarea rapidă. Vine tot cu port USB-C, dar are și mufă de căști.

Este disponibil în două combinații de culori: negru cu arămiu și alb cu arămiu. Prețul: 399 de euro fără taxe.

În fine, Nokia 8 Sirocco este noul vârf de gamă al Nokia. Dispozitivul are ecran curbat exact ca noul Samsung Galaxy S9, dar este ecran pOLED de la LG Display.

Ecranul are 5,5 inchi și este acoperit cu sticlă Gorilla Glass 5, producă de către compania americană Corning. Modelul are 6 GB de memorie RAM, iar procesorul este Qualcomm Snapdragon 835, vârful de gamă de anul trecut al companiei americane. Spre comparație, noul Samsung Galaxy S9 utilizează Snapdragon 845.

În față de află o cameră de 5 megapixeli, iar în spate sunt două, una de 12 și alta de 13 megapixeli.

Nokia 8 Sirocco are o baterie de 3.260 mAh, suportă încărcarea rapidă și încărcare wireless prin standardul Qi. Smartphone-ul este rezistent la apă.

Disponibil de la începutul lunii aprilie, acesta are un preț de bază de 749 de euro, excluzând taxele și subvențiile operatorilor telecom.