Noii membri ai Executivului au participat la prima şedinţă de Guvern. Declaraţiile lui Leancă, Tănase şi Ulianovschi

Cei cinci miniştri şi doi vicepremieri, proaspăt învestiţi în funcţie, au participat astăzi la prima şedinţă a Guvernului din acest an. Aceştia au spus că îi încearcă doar emoţii pozitive şi speră ca împreună să facă o echipă bună. Premierul Pavel Filip le-au urat succes în noua formulă guvernamentală.

Unii au recunoscut că ceea ce contează este să muncească cât mai mult pentru a duce la bun sfârşit reformele începute de Guvern.



"- Cu de dispoziţie aţi revenit din nou la Guvern? - Pozitive. - Aveţi emoţii înainte de prima şedinţă? - Nu! Important este să fie o echipă foarte bună, indiferent de ce funcţie ai, ministru, prim-ministru, ori viceministru", a declarat Iurie Leancă, vicepremier pentru Integrare Europeană.



"Eu mi-am început cariera în ministerul de Justiţie şi stiu foarte bine această instituţie, nu cred că am emoţii. Săptămâna viitoare voi organiza un briefing pentru presă şi voi face public toate acţiunile care vor fi făcute, şi vă asigur că sunt lucruri foarte interesante", a menţionat Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei.



"Am mai participat la şedinţele de Guvern, în funcţia mea anterioară de viceministru. Şi desigur că fiecare şedinţă este importantă pentru ţară, pentru cetăţeni. - Aveţi emoţii înainte de şedinţă? - Pozitive", a precizat Tudor Ulianovschi, ministrul de Externe.



Premierul le-a spus că este sigur că echipa reînnoită a Guvernului este una mai puternică. Şi pentru că 2018 este an electoral, Executivul va încerca să se ţină cât mai departe de politică.



"Unica politică pe care trebuie să o facem noi aici de la Guvern este politica de bună guvernare. Aceasta aşteaptă oamenii de la noi", a conchis Pavel Filip.



Prima şedinţă a Guvernului in acest an a început cu o regulă nouă. Cei care participă la şedinţă trebuie să lase telefoanele mobile în hol:



"Nu ne deranjează deloc, e bine să nu ne sustragă. Dacă îl ai cu tine, tragi cu ochiul peste el".



"- Vă deranjează noua regulă? -Nu, de ce ar trebui? Chiar e bine venită, de ce să stăm cu telefoanele mobile acolo".



Amintim că din componenţa Guvernului fac parte şapte membri noi.