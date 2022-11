Noi reguli pentru comerț: Autoritățile vor să urmărească traseul produselor de tutun

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care are drept scop implementarea prevederilor Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun, la care Moldova a aderat în martie 2022. În special, autoritățile vor să instituie un sistem de tip „Track and trace” de localizare și urmărire pentru toate produsele din tutun și cele conexe, importate în Republica Moldova. Deși, în prezent, pachetele de țigări conțin un cod de identificare, autoritățile își doresc ca în 12 luni de la votarea legii să se treacă la noul sistem.

Pentru implementarea sistemului „Track and trace”, companiile producătoare de tutun vor trebui să aplice pe fiecare pachet, cartuș și orice alt ambalaj un cod care va conține informații precum: data și locul de fabricație, utilajul folosit la fabricarea produselor din tutun, ora fabricării, piața avută în vedere pentru vânzarea cu amănuntul, etc.

„Codul va fi scanat, iar echipamentele de scanare vor fi instalate pretutindeni - la punctele vamale, acolo unde produsele importate vor fi devamate, iar pentru produsele din tutun de proveniență internă - acolo unde acestea sunt vândute. Produsele vor fi, de asemenea, incluse în sistem. Și, în principiu, prin scanare este posibilă urmărirea oricărui pachet de țigări - cine este producătorul, cine a importat”, a declarat Ion Șalaru, directorul adjunct al Agenției Naționale de Sănătate Publică.

De asemenea, se pare că va trebui să fie instalate scanere la fiecare punct de vânzare. Astfel, distribuitorii și comercianții cu amănuntul vor trebui să facă față la costuri și sarcini suplimentare.

Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la care Republica Moldova a aderat anul acesta, prevede un termen de 5 ani pentru implementarea sistemului de tip „Track and trace” pentru țigările tradiționale și 10 ani pentru alte tipuri de produse de tutun. Pe de altă parte, proiectul înregistrat vine cu un termen restrâns de 12 luni și include aici toate produsele de tutun și cele conexe.

„Acum are loc o diversificare a produselor din tutun, inclusiv țigări electronice, dispozitive de încălzire a tutunului, cum ar fi IQOS, de exemplu. În acest caz, așa cum am discutat cu reprezentanții UE, se preconizează ca toate tipurile de produse din tutun să fie incluse în acest sistem, plus țigările electronice care conțin nicotină”, a menționat Ion Șalaru.

Totodată, noul sistem va fi în gestiunea Guvernului, care va trebui să contracteze o companie specializată și să aloce resurse financiare. La moment, în proiectul de lege nu sunt specificate costurile de implementare și resursele din care vor fi alocați banii.

