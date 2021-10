Noi recorduri de audiență la PRIME și Canal 3. Vezi câte persoane au vizionat meciul de fotbal dintre Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol și Real Madrid

În această săptămână, nu doar Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, a marcat goluri în poarta lui Real Madrid, dar şi televiziunile PRIME şi Canal 3 au marcat recorduri în poarta audienţelor TV. Duelul în care viespele au învins galacticiii a fost vizionat în ţara noastră de către 340 de mii de persoane. Mai mult, aproape fiecare al treilea moldovean care urmărea televizorul în seara de marţi a privit cu sufletul la gură golul decisiv de la final de meci. Iar strigătul de bucurie al comentatorului Mihai Sîtnic s-a auzit şi în Germania.

„A fost pur şi simplu nebunie, nu-mi venea să cred ceea ce văd şi ceea ce comentez. Cred că am simţit ceea ce au simţit şi oamenii care s-au uitat la meci. Au strigat la fel ca mine. A fost aproape să-mi pierd vocea, deşi nu e prima dată.”, Mihai Sitnic, comentator sportiv PRIME.



Reacţia emoţionantă a comentatorului sportiv Mihai Sitnic a avut ecou şi în presa germană. Jurnaliştii de la postul public de televiziune din Germania, ZDF, l-au intervievat pe eroul Sheriff, luxemburghezul Sebastian Till şi au remarcat că reacţia comentatorului de la PRIME descrie cel mai bine ce anume s-a întâmplat în minutul 90 al meciului disputat pe Stadionul Santiago Bernabeu.



„ - Eu am revăzut acest gol de 100 de ori. A fost visul meu să marchez un astfel de gol.

- Eurogol, marcat de Sebastian Till.

- Comentatorul sportiv din Moldova a pierdut controlul şi şi-a ieşit din fire!”



„Eu am văzut cum intră mingea în poartă, am trei monitoare şi nu am privit niciunul, pur și simplu mi-am dat liber emoțiilor. Nici nu am văzut cum se bucură fotbaliștii, eram în extaz. Pur și simplu, era o senzație în care te-a trimis pe altă lume.”, a menționat comentatorul PRIME.



Nebunie a fost şi în cabina comentatorului Canal 3 Dumitru Antoceanu, care nu şi-a putut stăpâni emoţiile la golul istoric, pe care l-a strigat timp de 10 secunde.



„Chiar eu, fiind puţin nebun, nu m-am aşteptat că Sheriff Tiraspol va câştiga acest meci. S-a întâmplat ceva incredibil. Sheriff are un coeficient foarte bun al acţiunilor eficiente.”, Dumitru Antoceanu, comentator sportiv CANAL 3.



Emoţiile de la final de meci ale comentatorilor Mihai Sitnic şi Dumitru Antoceanu au fost prinse în direct în casele a aproape 80 de mii de moldoveni, care vizionau PRIME şi CANAL 3, aşteptând o minune.

„Este un moment istoric pentru tot fotbalul moldovenesc pentru tot fotbalul moldovenesc. La nivel de cluburi, Sheriff Tiraspol pentru prima data s-a calificat. era clar că nu aveam foarte multe speranţe vizavi de parcursul echipelor în Liga Campionilor în faza grupelor. Şi de asta tot ce înseamnă victorie, tot ce înseamnă gol pentru Sheriff Tiraspol, mai ales cu Real Madrid, este sigur că o chestie ieşită din comun.”, a relatat comentatorul CANAL 3.

Cele două posturi de televiziune difuzează în Moldova meciurile din Liga Campionilor, Liga Europei, dar şi meciurile echipei naţionale din preliminariile Campionatului Mondial.





„Eu îi invit pe toţi amatorii de fotbal să urmărească în continuare meciurile Campioanei Moldovei la PRIME şi să aibă aceeaşi senzaţie pe care o am şi eu. Cea de "nu ştiu ce se va întâmpla în acest meci", pentru că Sheriff-ul a demonstrat în acest sezon că această Ligă a Campionilor este absolut imprevizibilă.”



„Ţineţi pumnii pentru fotbalul autohton, indiferent de situaţie. Eu spun asta de 10 ani şi nu vreau să mă dezic de acest slogan.”



PRIME şi CANAL 3 au şi o surpriză pentru microbişti - finala Ligii Naţiunilor, care va avea loc în seara zilei de 10 octombrie. Bucuraţi-vă de fotbal!