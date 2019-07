NOI PROMISIUNI LA OTACI. Sinistrații sunt nemulțumiți după şedinţa Comisiei Excepţionale

Sinistraţii de la Otaci încep să îşi piardă speranţa că vor primi ajutor din partea Guvernului. Oamenii, care stau pe drumuri de mai bine de trei săptămâni, spun că nu ştiu ce vor face mai departe. Astăzi a avut loc încă o şedinţă a Comisiei Excepţionale în teritoriu, iar autorităţile au continuat să le ofere doar promisiuni. După lungi discuţii, oamenii nu au primit vreun răspuns clar despre despăgubirile pe care urmează să le primească.

Şedinţa Comisiei Excepţionale a fost organizată după ce Guvernul a propus despăgubiri de 212 mii de lei pentru apartamentele cu două camere şi de 277 de mii de lei pentru o locuinţă cu trei odăi. Sinistraţii spun însă că suma propusă este prea mică.



" - Din aceşti bani nimic nu pot cumpăra. Eu sunt singură, pensionară, am un stagiu de lucru de 40 de ani, nu am muncit peste hotare, am trăit în Moldova, în companie de stat.

- Ştiţi că statul nu este obligat să vă asigure cu locuinţă?

- Eu ştiu Constituţia, fiecare om are dreptul la locuinţă. Dumneavoastră îmi încălcaţi acest drept. "



După lungi dezbateri, comisia a decis ca suma propusă să fie mărită cu cinci la sută, iar autorităţile locale propun ca guvernul să ia în calcul şi alte criterii.



"Să luăm în considerare aceşti factori, cine este cu dizabilităţi, cine are mulţi copii. Totul să se ia în calcul. Noi propunem să majorăm acest coeficient", a spus Vasile Traghira, primarul oraşului Otaci.



Oamenii sunt nemulţumiţi de lipsa de reacţie a autorităţilor centrale.



"Ei spun minciuni. Zi şi noapte mint că ne vor da, dar nu dau. Ajutaţi-ne, vine iarna, noi nu avem unde să trăim, unde să dormim. Oameni buni, uitaţi-vă la noi, am rămas fără case. Noi dăm interviu, dar cei din Parlament nu vor să îl vadă, nu vor să vadă adevărul."



"Nu am soţ, 20 de ani am strâns bani, mi-am cumpărat un apartament cu două camere în care trăim zece oameni. Nu am unde să trăiesc, acum stau pe străzi."



"Pentru apartamentul meu cu trei camere îmi propun aşa bani că nici un apartament cu o cameră nu îmi pot cumpăra. E o mare dezordine."

Când vor fi despăgubiţi oamenii şi cu ce sume rămâne un mister.



"Urmează ca acest raport şi această decizie a comisiei către Guvern şi Guvernul deja va lua decizii când şi cum va compensa sinistraţii", a spus Mihai Rusu, consilierul ministrului Economiei şi Infrastructurii.